Ballando con le Stelle: ripescati Isoardi-Todaro, chi sono i finalisti

La penultima puntata di Ballando con le Stelle 2020 è stata carica di emozione e pathos. La serata è iniziata con il ripescaggio che ha visto tutte le coppie eliminate fino ad oggi sfidarsi per ottenere un posto in gara. Com’era prevedibile da giorni ad avere la meglio è stata la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due si erano ritirati qualche settimana fa a causa di un problema alla caviglia della conduttrice Rai. Oggi è tutto superato e Elisa e Raimondo, che pare stiano vivendo una love story dietro le quinte del programma, hanno tentato il tutto per tutto per rientrare in gioco.

La performance di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ha messo d’accordo giurati e pubblico e così i due sono rientrati a Ballando con le Stelle 2020 dopo il ritiro di qualche giorno fa. Eliminati definitivamente dalla trasmissione: Antonio Catalani e Tove Villfor, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann.

Dopo la vittoria di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si è passati alle sfide dirette tra i sei semifinalisti: Tullio Solenghi VS Paolo Conticini; Daniele Scardina VS Gilles Rocca; Alessandra Mussolini VS Costantino della Gherardesca. I concorrenti più votati sia dalla giuria sia dal pubblico sono stati: Paolo Conticini, Gilles Rocca e Alessandra Mussolini. Ognuno ha così conquistato trenta punti in classifica.

Successivamente c’è stato il consueto ballo dei parenti con i semifinalisti. Paolo Conticini e Tullio Solenghi hanno ballato con le rispettive mogli mentre Gilles Rocca e Daniele Scardina con le madri. Per Alessandra Mussolini è arrivato il figlio Romano e per Costantino della Gherardesca il nipote Barù. Ogni esibizione è stata assai emozionante ma Rossella Erra, a capo dell’anti-giuria, ha dato il tesoretto di dieci punti a Daniele Scardina.

I primi cinque finalisti di Ballando con le Stelle 2020 sono: Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Tullio Solenghi, il meno votato della serata, doveva sfidare Elisa Isordi ma in realtà sono entrambi finalisti. Milly Carlucci ha infatti spiegato che i due parteciperanno alla finale ma partiranno con dieci punti in meno rispetto agli altri concorrenti. La finale di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai Uno sabato 21 novembre 2020.