Tu si que vales, Gerry Scotti assente-presente in studio: ecco perché

Il popolare conduttore, durante la puntata in onda il 14 novembre 2020, è stato sia presente in studio sia protagonista attraverso un collegamento dalla propria dimora. Lo ‘sfasamento’ ha una spiegazione ben precisa, ecco qual è

Che succede a Tu Si Que Vales? Il pubblico televisivo del seguitissimo show di Canale 5, nel vedere l’ultimo appuntamento in onda il 14 novembre 2020, si è trovati innanzi a un caso alquanto curioso: a tratti Gerry Scotti lo si nota in studio, a tratti, invece, partecipa alla trasmissione dalla sua abitazione, tramite collegamento. Naturalmente la vicenda non è per nulla casuale, ma è dovuta al fatto che il popolare conduttore, nei giorni scorsi ha contratto il coronavirus.

Come rende noto Fanpage.it, la puntata di Tu Si Que Vales trasmessa in data odierna è stata registrata in due momenti differenti: una parte è stata girata a inizio ottobre, un’altra dopo il 26 ottobre. Vale a dire in seguito alla scoperta del contagio di Gerry Scotti. Il presentatore, infatti, di recente ha reso noto di aver contratto il coronavirus. Inizialmente è rimasto in isolamento a casa propria (ed è in questo periodo ha partecipato in collegamento alla registrazione della puntata del programma di Canale 5), poi è stato ricoverato.

In definitiva, Gerry è stato presente in studio a inizio ottobre mentre dopo il 26 dello stesso mese ha registrato da casa. In fase di montaggio, i tecnici che lavorano alla trasmissione hanno assemblato le due registrazioni per confezionare la puntata in onda stasera 14 novembre. Inevitabile quindi che in certi momenti Scotti sia fisicamente presente in studio mentre in altri risulti collegato dalla propria dimora.

Gerry Scotti e il Covid: contagio e ricovero

Il 26 ottobre 2020, attraverso un post diramato su Instagram, il conduttore di Chi vuol essere milionario? ha reso noto di aver contratto il Covid-19. A qualche giorno dall’annuncio, Scotti ha visto la sua temperatura corporea alzarsi e per via della febbre è stato ricoverato.

Inizialmente è trapelato su siti e testate giornalistiche che fosse finito in terapia intensiva. Il fatto è stato smentito dal suo ufficio stampa, come ha fatto sapere Fanpage.it. Dunque è sì stato ricoverato, ma non come paziente grave. Al momento starebbe cercando di rimettersi in sesto e di recupere la forma fisica per potersi rimettere presto al lavoro.