Gerry Scotti, niente terapia intensiva: “Mai stato a rischio”, la smentita

Gerry Scotti non è stato in terapia intensiva, e questa smentita non può che far tirare un sospiro di sollievo a tutti. Nella serata di ieri è circolata la notizia secondo cui il conduttore avrebbe trascorso dei giorni anche nel reparto intensivo. Inutile dire che la news abbia fatto il giro del Web in pochi minuti. Stamattina per fortuna è arrivato il chiarimento dell’ufficio stampa di Scotti. Fanpage ha riportato le parole di Massimo Villa, che ha smentito il ricovero in terapia intensiva del conduttore.

Il portale ha quindi riportato le parole dell’ufficio stampa: “Gerry sta bene, non è mai stato in terapia intensiva”. Questa la precisazione che è stata subito fatta dopo la notizia di ieri. Villa ha inoltre spiegato che il conduttore è ancora ricoverato in ospedale ma sarà dimesso nei prossimi giorni. Pare che Scotti abbia avuto un decorso della malattia simile a quello di Carlo Conti, che è stato dimesso dopo pochi giorni di ricovero.

Il ricovero è seguito a una preoccupazione per la febbre. Gerry è stato colpito dal Covid in maniera “abbastanza tosta ma non è mai stato a rischio”. Ha avuto una febbre che non accennava ad abbassarsi e per questo il conduttore insieme ai medici hanno deciso per il ricovero. Nei primi giorni a casa, Scotti ha provato a far abbassare la febbre con i medicinali che si usano normalmente per l’influenza ma non c’è stato verso. La febbre risaliva, anziché calare. Il conduttore si è preoccupato molto vedendo che la febbre non andava via. Per questo ha optato per il ricovero.

Poi l’ufficio stampa ha aggiunto degli aggiornamenti su come sta ora Gerry Scotti. I suoi valori sono a posto e la febbre è sparita. Tutto è rientrato nei parametri, adesso dovrà sottoporsi a un altro tampone per capire se è ancora positivo o meno al Covid. Non si sa ancora quando potrà tornare al lavoro, ma di sicuro preferirà aspettare un giorno in più per tutelare lui e gli altri. La prudenza in queste circostanze non è mai troppa, insomma.

Dunque le riprese delle nuove puntate di Caduta Libera rimangono in attesa di riprendere. Nei pomeriggi di Canale 5 continueranno ad andare in onda le repliche del programma.