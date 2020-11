Gerry Scotti è stato in terapia intensiva, come sta oggi il conduttore

Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva. Una notizia che è giunta all’improvviso, ma che per fortuna si può raccontare con un tempo al passato. Al momento infatti il conduttore non è più in terapia intensiva, per cui il pubblico a lui affezionato può tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, sentir parlare di terapia intensiva in questo periodo non può far altro che preoccupare la gente. E in effetti se è stato necessario il trasferimento in un reparto tale le sue condizioni non erano rassicuranti.

Gerry è risultato positivo al Coronavirus a fine ottobre e dal momento in cui ha reso nota la sua positività non sono giunte ulteriori notizie sul corso della sua positività. TPI ha reno noto in serata, però, che Scotti è ricoverato in ospedale da circa dieci giorni. Il conduttore si trova in una struttura milanese al momento e ha passato alcuni giorni anche in terapia intensiva per il Covid.

I medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo in nel reparto intensivo a causa di difficoltà respiratorie. La notizia non è mai venuta fuori, ma ora che l’allarme sembra essere rientrato è diventata di dominio pubblico. La situazione infatti sembra sia migliorata e va migliorando sempre più, per cui i medici hanno optato per il trasferimento in un altro reparto.

Non sono noti ulteriori dettagli a proposito di come sta oggi Gerry Scotti. Al momento pare sia ancora ricoverato in ospedale. Ciò vuol dire che le sue condizioni richiedono ancora il monitoraggio costante dei medici. Non può continuare la terapia a casa, come è successo per esempio a Carlo Conti. Anche per il conduttore di Tale e Quale Show è stato necessario il ricovero, ma ieri è stato fortunatamente dimesso. In ospedale al momento si trova anche Iva Zanicchi, anche lei risultata positiva al Coronavirus.

I fan dei Pooh hanno dovuto dire addio a Stefano D’Orazio in questi giorni, venuto a mancare proprio per il Coronavirus. Oggi la notizia di Gerry Scotti in terapia intensiva non può che scuotere gli animi di tutti, sperando che le sue condizioni migliorino al punto da permettergli di tornare a casa. Al conduttore vanno i nostri più cari auguri di pronta guarigione.