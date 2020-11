Carlo Conti dimesso dall’ospedale: il conduttore torna a casa

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale. La notizia che tutto il pubblico della televisione italiana stava aspettando è finalmente giunta. Il conduttore è risultato positivo al Coronavirus a fine ottobre. Era il giorno 28 del mese scorso quando Carlo Conti ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Ha condotto la puntata di Tale e Quale Show da casa nella prima settimana di isolamento, poi le sue condizioni sono peggiorate e ha dovuto rinunciare al programma dopo il ricovero.

Conti è stato sostituito dalla sua fedele e affezionata giuria nel condurre la puntata di venerdì scorso, ma lui non ha fatto mancare affetto e sostegno. La telefonata di Carlo dall’ospedale ha emozionato tutti, ma mai quanto l’annuncio delle sue dimissioni. Su Instagram il conduttore ha pubblicato una foto in macchina e con la mascherina. Nella didascalia c’è scritto: “Verso casa. Home sweet home”. Ha aggiunto delle faccine che ridono. Già Antonella Clerici aveva spiegato stamattina che Conti stava meglio, ma forse ancora non si sapeva delle dimissioni ormai prossime.

Il sollievo e la gioia di poter tornare a casa è impagabile soprattutto in questo periodo di emergenza. Il fatto che Carlo Conti sia tornato a casa però non vuol dire che sia risultato negativo al Covid. Può darsi che le sue condizioni si siano stabilizzate al punto da non rendere più necessario il ricovero in ospedale. Insomma, è possibile che possa proseguire la terapia a casa come tantissima altra gente che si ritrova in isolamento in questo momento. Dopo giorni di tensione e di sicuro dopo un po’ di spavento, Carlo Conti è tornato a casa dopo l’ospedale e questa notizia non può che far tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Le condizioni di salute del conduttore non sono mai state allarmanti, ma a un certo punto i medici hanno optato per il ricovero per delle cure mediche specifiche. Non possiamo che sperare che le sue dimissioni corrispondano anche a una sua negativizzazione. Anche perché ciò vorrebbe dire che presto tornerà alla conduzione di Tale e Quale Show e tra le braccia del suo pubblico. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su Carlo Conti.