Come sta Carlo Conti, conduttore ricoverato: la telefonata a Tale e Quale

A causa del Covid-19 il conduttore toscano è finito in ospedale e non è riuscito a condurre la puntata del 6 novembre 2020 del suo varietà

Continuano i problemi di salute di Carlo Conti. Da quasi due settimane il presentatore Rai sta combattendo contro il Coronavirus. Dopo un inizio tranquillo, privo di sintomi, per il 59enne è stato necessario il ricovero in ospedale. Carlo è sotto controllo medico ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Conti è stato però costretto a saltare il suo appuntamento con Tale e Quale Show.

La puntata di venerdì 6 novembre 2020 – più precisamente la seconda del Super Torneo – è stata così condotta dai giurati dello show Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il trio si è alternato tra il palco e la scrivania dei giurati. A supportarli Gabriele Cirilli, ex concorrente del programma oggi presenza fissa del cast. Senza dimenticare Enrico Brignano, quarto giudice speciale della serata.

Dopo i saluti di rito è intervenuto telefonicamente Carlo Conti, che ha voluto ringraziare i suoi amici e colleghi per il supporto ricevuto personalmente e professionalmente. Carlo ha spiegato che rispetto alla scorsa settimana non riesce proprio ad essere presente in puntata. Solo sette giorni fa, infatti, Conti ha presentato il format da casa, in collegamento su Skype, ricevendo il plauso del pubblico per forza e coraggio.

Ora che sono apparsi tutti i sintomi del Covid – perlopiù tosse e febbre – per Carlo Conti è stato impossibile presenziare seppur in modo alternativo a Tale e Quale Show 2020. Nel corso della telefonata Conti ha assicurato tutti dicendo che il suo stato di salute sta migliorando ma ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli. Carlo ci ha inoltre tenuto a ricordare Gigi Proietti, scomparso recentemente.

Il grande artista romano ha fatto parte della storia del programma Rai: è stato giurato nel 2015, accanto a Loretta Goggi (presente fin dalla prima edizione) e Claudio Lippi. Necessario dunque un omaggio a Gigi Proietti, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Carlo Conti.

Carlo Conti è ricoverato al Careggi di Firenze, città dove è nato e cresciuto e dove vive ancora oggi con la moglie, la costumista Francesca Vaccaro, e il figlio di sei anni Matteo. Un ricovero precauzionale per gestire meglio il virus con l’aiuto di medici e infermieri.