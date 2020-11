Carlo Conti: le condizioni di salute del conduttore, parla Antonella Clerici

Carlo Conti da più di due settimane sta lottando contro il coronavirus. Il conduttore ha trascorso i primi giorni dopo il contagio nella sua dimora, in seguito, per un peggioramento dei sintomi, è stato trasferito in ospedale (non in condizioni gravi). Attualmente è ancora ricoverato e a dare aggiornamenti sul suo stato di salute è stata l’amica e collega Antonella Clerici nel corso del programma di Rai Uno È sempre mezzogiorno.

La conduttrice, assieme a Gabriele Cirilli (ospite in collegamento), ha rassicurato circa il decorso della malattia che ha colpito il 59enne toscano. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare”, ha reso noto la Clerici. A confermare tale scenario anche Cirilli. Non chiari ancora i tempi di dimissione dalla struttura sanitaria, così come non è chiaro quando il presentatore potrà tornare alla guida di Tale e Quale Show.

Durante l’ultimo appuntamento del talent, che va in onda in prima serata su Rai Uno il venerdì, Conti è stato sostituito egregiamente dal cast del programma. Nella fattispecie a timonare la trasmissione ci hanno pensato i giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Il trio si è alternato tra il palco e la scrivania in cui si vota la performance dei concorrenti. Una mano ulteriore è stata data da Gabriele Cirilli, presenza fissa del cast di Tale e Quale Show. Anche Enrico Brignano, quarto giudice speciale della serata, ha dato il suo supporto per far filare tutto liscio. Missione compiuta.

Carlo Conti ricoverato al Careggi di Firenze dopo essere risultato positivo al Covid-19

La notizia del ricovero di Carlo Conti è trapelata lo scorso 6 novembre, quando il quotidiano La Repubblica ha reso noto che il popolare conduttore è stato trasferito all’ospedale Careggi di Firenze, città dove è nato e cresciuto e dove vive tutt’oggi con la moglie, la costumista Francesca Vaccaro, e il figlio di sei anni Matteo.

Le sue condizioni, seppur monitorate, al momento non sembrano destare particolare preoccupazione. Si è parlato di ricovero a scopo precauzionale per evitare ulteriori aggravamenti e peggioramenti. Lo stesso Conti, per rassicurare tutti, è anche intervenuto telefonicamente dall’ospedale durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show.