Belen piange a Tu si que vales: ballo innesca ‘effetto nostalgia De Martino’

Commozione e lacrime per Belen Rodriguez durante la puntata di Tu sì que vales in onda sabato 14 novembre 2020. La sudamericana non ha trattenuto il pianto vedendo la performance dell’acrobata del Cirque du Soleil Martin e di sua figlia Elisa (5 anni). Un’esibizione toccante, oltreché priva di sbavature, inscenata sul tappeto musicale dettato dalle note di ‘A modo tuo’, brano dell’artista Elisa. Il feeling tra la bimba e il padre ha fatto il resto, inondando l’argentina di emozione.

Un’emozione che non è escluso che abbia radici, per quel che concerne Belen, prettamente personali. Infatti una simile ‘botta’ emotiva potrebbe ricollegarsi alla situazione familiare della showgirl; è noto che il padre di suo figlio Santiago (7 anni), Stefano De Martino, sia un danzatore provetto. Dunque potrebbe darsi che nell’osservare la performance di Martin e della piccola Elisa, la Rodriguez sia stata investita da una sorta di effetto ‘nostalgia’.

Si ricorda che la love story tra Belen e il ballerino campano, lo scorso giugno, è nuovamente giunta al capolinea. Mai resi noti i motivi che hanno condotto al naufragio, ma da quel che è trapelato sembra che l’addio sia stato alquanto burrascoso.

Tu si que vales: Belen commossa per la performance di Martine ed Elisa

Elisa e papà Martin non hanno convinto solo Belen. Infatti hanno trovato il plauso di tutta la giuria. Inoltre hanno ricevuto lodi dalla giuria popolare (il 97% dei voti ha espresso un parere positivo sull’esibizione acrobatica). Maria De Filippi si è sbilanciata sulla piccina, sostenendo che, una volta cresciuta, “diverrà più brava” del genitore.

A questo punto Martin ha raccontato di essere già stato protagonista sul palco dello show di Canale 5, sempre con Elisa. Nella fattispecie ha fatto riferimento alla performance realizzata 6 anni fa. All’epoca Elisa c’era, in modo inedito. Era infatti nel pancione della madre, la compagna dell’acrobata. E proprio la mamma, mentre Martin stava raccontando l’aneddoto, è spuntata sul palco durante la puntata odierna. La moglie dell’acrobata, anch’ella atleta, ha quindi dichiarato: “Tornare dopo 6 anni è un’emozione fortissima. Lei era nella mia pancia e tornare qui su questo palco è emozionante”.

Tu si que vales: Gerry Scotti presente-assente

Nella puntata in onda il 14 novembre, curiosamente Gerry Scotti è apparso sia in studio sia in collegamento. Uno sfasamento presto spiegato: la puntata è stata registrata in due momenti diversi, poi è stata montata e confezionata per essere trasmessa intera. Durante la prima registrazione Scotti era presente in studio, mentre durante la seconda, in quanto contagiato dal covid, ha partecipato in collegamento da casa. Ecco spiegato il mistero della presenza-assenza.