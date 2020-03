Ascolti Tv 13 marzo 2020: Amici vola tra le polemiche

Maria De Filippi arrabbiata, Amici 19 segna un ottimo risultato: gli ascolti di ieri 14 marzo

Amici 2020 ieri ha regalato grandi sorprese ai telespettatori, che non si sarebbero mai aspettati una Maria De Filippi arrabbiata come poche volte. E probabilmente questo ha avuto un effetto benefico sugli ascolti di venerdì 13 marzo 2020. La conduttrice ha perso la pazienza per via di una polemica scatenata a causa della Celentano, di Javier e di Valentin, tutti convinti che la giuria non abbia i requisiti giusti per valutare delle esibizioni di danza. Maria non ci ha visto più e ha attaccato duramente tutti, facendo valere le proprie ragioni e difendendo a spada tratta i giudici, che mettono a disposizione la propria esperienza per gli allievi.

Amici contro Ulisse: chi ha vinto? Dati ascolti, share e numero telespettatori

La terza puntata di Amici 19 è cominciata con l’assenza di Loredana Bertè (al suo posto Christian De Sica): prima novità. Poi è proseguita con Javier che abbandona lo studio per la presunta incompetenza dei giudici, con la Celentano che giustifica il su atteggiamento – facendo uscire dai gangheri Maria – e poi con l’eliminazione inaspettata di Valentin, al quale la De Filippi ha detto che sarebbe potuto andarsene a casa e che nessuno lo avrebbe trattenuto, rendendo così vana la sfida finale dell’ultima diretta andata in onda. Tutto questo ha permesso ad Amici di raggiungere il 18.5% di share, appassionando ben 4.345.000 spettatori; il suo rivale di Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta ha comunque ottenuto un ottimo risultato col suo 12.9% di share e 3.458.000 teleutenti.

Boom di ascolti per Beautiful, Striscia accorcia le distanze

Nell’Access Prime Time, I Soliti Ignoti hanno vinto la gara degli ascolti raggiungendo il 18.9% di share (5.906.000 telespettatori); Striscia la Notizia ha invece portato a casa il 18.4% di share e ha incuriosito 5.758.000 teleutenti. Quasi parità, con Striscia che accorcia le distanze dal fortunato programma di Rai 1. Boom di ascolti per Beautiful, nel pomeriggio, che è stato seguito da 3.278.000 spettatori (15.1% di share), bene Una vita con 2.817.000 teleutenti (14% di share) e Uomini e Donne con 3.415.000 telespettatori (19.1% di share).