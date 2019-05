Ascolti Tv 12 maggio 2019: Domenica In una conferma, bene Mediaset

By

Domenica In una conferma per la Rai, Mediaset si difende bene domenica 12 maggio – Ascolti Tv

Un altro ottimo risultato per Domenica In: Mara Venier è riuscita a portare a casa di ben 2.200.000 telespettatori le storie del suo programma. Ha raggiunto il 16.8% di share. Gli ascolti Tv di domenica 12 maggio 2019 confermano ancora una volta che, col ritorno della Venier alla Rai, la trasmissione ha avuto un nuovo slancio; bene anche Domenica Live di Barbara d’Urso, che ha regalato una puntata ricca di colpi di scena e di avvenimenti che orbitano attorno al variegato mondo del Grande Fratello. Le due signore della domenica non deludono le aspettative e la gara degli ascolti darà a entrambe delle grandi soddisfazioni.

Barbara d’Urso convince con Domenica Live, Le Iene non deludono: ascolti tv 12 maggio

Mara Venier, la prossima settimana, potrebbe permettere alla sua trasmissione di registrare il picco di ascolti quando intervisterà Maria De Filippi, che ha accettato ad Amici 2019 l’invito della sua collega. Barbara d’Urso è riuscita a ottenere, con Domenica Live, il 14.8% di share nella prima parte (2.246.000 telespettatori) e il 12.1 nella seconda (1.923.000). Con gli ascolti del 12 maggio, sappiamo anche che l’ultima puntata de Le Iene ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.992.000 spettatori raggiungendo il 12,3% di share. La grande assente è stata Nadia Toffa, della quale abbiamo saputo qualcosa in più attraverso un comunicato.

Ascolti televisivi domenica 12 maggio: New Amsterdam rivelazione Mediaset

Sta dando parecchie soddisfazioni a Mediaset la fiction New Amsterdam, che ha ottenuto quasi il 10% di share. Bene anche Che tempo fa con uno share che si è assestato attorno al 13.2%, raccogliendo davanti al piccolo schermo 2.208.000 spettatori. Buon risultato per L’Eredità, che nella seconda parte ha raggiunto il 19.7% di share e 3.721.000 spettatori; Caduta libera il 16,9% di share (3.157.000 spettatori).