Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata del 12 maggio

New Amsterdam 2019, dove rivedere la puntata del 12 maggio della serie TV

Dove rivedere la puntata di New Amsterdam del 12 maggio? Vi stupirete di ciò che stiamo per dirvi, o forse no se siete affezionati lettori di Gossip e Tv. Mediaset non ha in programma repliche di New Amsterdam 2019 in televisione. Ciò vuol dire che si dà per scontato che chi perde le puntate di una fiction o di una serie TV, riesca a recuperarla attraverso i servizi multimediali. Se non andrà in onda in televisione, infatti, la replica della puntata del 12 maggio 2019 potrà essere recuperata On Demand. Nella guida TV non risultano infatti nuovi appuntamenti con la puntata di oggi, dunque la storia di Max Goodwin potrà essere seguita mediante altri mezzi di comunicazione.

Replica New Amsterdam puntata 12 maggio 2019, ecco come recuperarla

Dunque per rivedere la puntata di New Amsterdam 2019 di questa settimana, dovrete collegarvi al sito Mediaset Play e cercarla tra le fiction. A questo punto, cliccate sulla puntata che avete perso e godetevi gli episodi. Se non avete un computer a disposizione, lo stesso servizio è disponibile anche su smartphone e tablet, attraverso l’applicazione Mediaset Play. Dunque nulla di impossibile! Adesso che abbiamo spiegato come recuperare la replica del 12 maggio, non ci resta che fare un riassunto di quanto è successo. Dunque se non volete nessuno spoiler su ciò che dovete ancora vedere, passate a leggere la storia vera dell’ospedale New Amsterdam, mentre noi faremo un riassunto di quanto è accaduto.

New Amsterdam 2019, riassunto puntata 12 maggio: cosa è successo

Negli episodi andati in onda finora, abbiamo visto Max soccorso dallo staff del New Amsterdam dopo il malore. Il direttore sanitario si è ripreso e ha ripreso le sue cure per sconfiggere il cancro. Tuttavia, in lui sono nate le prime paure di non farcela. Max ha ritrovato il sorriso grazie alla forza di sua moglie Georgia e grazie alla voglia di farcela per conoscere sua figlia. Nel frattempo, Bloom è stata allontanata dal suo lavoro perché deve risolvere i suoi problemi. Ha confessato tutto grazie al supporto di Frome. Al suo posto è arrivata la dottoressa Candelario. Adesso siete pronti a scoprire cosa succederà domenica 19 maggio!