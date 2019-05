New Amsterdam 2019 anticipazioni puntata 12 maggio: Max affronta le sue paure

Anticipazioni New Amsterdam 2019, cosa succederà nella prossima puntata di domenica 12 maggio

Curiosi di leggere le anticipazioni di New Amsterdam sulla puntata del 12 maggio 2019? Anche la prossima settimana vedremo tre nuovi episodi della serie TV. Vi ricordiamo che non si tratta della seconda stagione, ma siamo ancora alla prima, che però è stata divisa in due parti nella messa in onda. Come è successo anche in America. Ma veniamo alle anticipazioni. Domenica 12 maggio andranno in onda altri tre nuovi episodi: Depressione, L’escluso, Il morto di Oz. Nel primo episodio, vedremo come Bloom affronterà la situazione dopo che Helen l’ha denunciata a Max. La dottoressa verrà convocata da Frome e inizierà la terapia con lui. Non reagirà bene alla cosa, inizialmente si rifiuterà di collaborare e aprirsi con lo psichiatra, ma quest’ultimo saprà come riuscire a farsi dare ascolto.

New Amsterdam anticipazioni, la puntata del 12 maggio 2019: Bloom confessa tutto

Iggy riuscirà a far aprire Bloom e a farle raccontare la sua difficile infanzia, poi lei confesserà tutto. Max aiuterà dei dipendenti dell’ospedale a trovare un lavoro che giustifichi la loro presenza nella struttura, perché in pratica ciò che fanno non è molto. Non sarà facile per il direttore sanitario aiutarli, ma siamo certi che alla fine ci riuscirà. Le anticipazioni di New Amsterdam proseguono con il secondo episodio, L’escluso. La dottoressa Candelario sostituirà Bloom e manderà avanti il pronto soccorso a modo suo. Kapoor riuscirà a stento a osservare le regole del nuovo capo! Froome riceverà il sostegno di tutto lo staff del New Amsterdam, mentre Reynolds scoprirà il vero motivo dell’assenza di Bloom. Helen soccorrerà una donna con una figlia e, in preda al suo istinto materno, deciderà di occuparsi della bimba.

New Amsterdam anticipazioni puntata 12 maggio: Max ha paura di morire

Nel terzo episodio il protagonista assoluto sarà Max. Il medico inizierà ad avere paura di morire e non riuscire a conoscere sua figlia, così avrà dei comportamenti strani. Non vorrà sentire parlare di morte, manderà in crisi le donne incinta al corso pre-parto e altro ancora. Infine riuscirà ad ammettere la sua paura, che Georgia avrà già intuito. Sarà un passo molto importante per lui questo, infatti verso la fine dell’episodio inizierà a scherzare sul suo tumore. Le anticipazioni sulla puntata del 12 maggio di New Amsterdam 2019 terminano qui, vi consigliamo però di leggere le curiosità e la vera storia a cui si ispira la serie TV!