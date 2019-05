New Amsterdam 2019 anticipazioni puntata 19 maggio: Max e Helen troppo vicini?

Anticipazioni New Amsterdam, cosa succederà nella puntata del 19 maggio 2019

Le anticipazioni sulla puntata di New Amsterdam 2019 del 19 maggio vi riveleranno cosa succederà negli episodi Re di spade, Santuario e 5 miglia ad ovest. Vi raccontiamo subito tutto, perché ci saranno dei veri colpi di scena! Nel primo episodio, ci sarà una bufera di neve su New York e tutti gli ospedali saranno pieni o chiusi. Il nostro staff si dedicherà ai feriti che non riusciranno a raggiungere altre cliniche? Intanto, Bloom verrà richiamata in ospedale per soccorrere un ragazzo perché il medico di turno non riuscirà a raggiungere l’ospedale a causa della neve. Tra Max e Helen ci sarà una strana chimica e si ritroveranno ad affrontare l’argomento, ma verranno interrotti da un blackout. La nevicata fortissima infatti provocherà un blackout e il generatore sarà fuori uso.

New Amsterdam anticipazioni, Max e Helen si piacciono? Lei lo allontana

Nell’episodio Santuario vedremo i medici del New Amsterdam dovranno quindi mettere a punto un piano alternativo e usare i mezzi a disposizione per far fronte alle emergenze. Terminata l’emergenza, con tantissime difficoltà da affrontare per ogni medico, Helen comunicherà a Max di non poter più essere il suo medico. Gli dirà che non può essere sia medico sia amica sia vice per lui, ma l’impressione sarà tutt’altra: Helen vuole allontanare Max a causa dei suoi sentimenti verso lui? E quindi nel terzo episodio conosceremo la nuova dottoressa di Max, Stauton. Non sarà facile abituarsi ai suoi metodi, in più Max non si presenterà alle sedute di chemio perché impegnato con il mandare avanti l’ospedale. Così, la dottoressa sarà costretta a usare metodi più duri e a fargli capire che continuando così rischierà di morire e non conoscere sua figlia.

New Amsterdam 2019, le anticipazioni di domenica 19 maggio: sorprese per Kapoor

Reynolds e Sharpe saranno in difficoltà: una dodicenne affetta da fibrosi cistica avrà un quadro clinico complesso e difficile da interpretare. I due medici non riusciranno a spiegarsi la condizione medica della ragazza, almeno inizialmente. Infine, Kapoor noterà al polso di Ella un bracciale della sua scomparsa moglie. La donna vorrà restituirglielo, ma la reazione di Kapoor vi lascerà a bocca aperta. Le anticipazioni di New Amsterdam del 19 maggio 2019 terminano qui, ma cosa succederà tra Max e Helen adesso? Intanto, scoprite se Max nella realtà è fidanzato oppure no…