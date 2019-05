Ryan Eggold fidanzato? Ultimi gossip sull’attore di New Amsterdam

New Amsterdam attore, le curiosità su Ryan Eggold: è lui il volto di Max Goodwin

Ryan Eggold è fidanzato oppure no? Il bell’attore di New Amsterdam piace molto al pubblico e per questo è normale chiedersi cosa succede nel suo cuore. Sarà impegnato o non sarà impegnato? Avrà una compagna al suo fianco oppure passerà le sue giornate da solo o in compagnia di amici? Con l’arrivo dei nuovi episodi di New Amsterdam ogni vostra curiosità verrà esaudita, perché abbiamo le risposte che stavate aspettando! Vi diciamo subito che Ryan Eggold non è fidanzato, a meno che non abbia deciso di tenere nascosta una dolce donzella che fa battere il suo cuore. Stando a ciò che lui stesso ha raccontato, comunque, il suo cuore al momento dovrebbe essere ancora libero e aperto a nuove conoscenze. Forse.

New Amsterdam, l’attore Ryan Eggold è fidanzato? Gli ultimi gossip

L’attore di Max Goodwin ha rilasciato di recente una dichiarazione sulla sua vita sentimentale. Nonostante nel mondo del gossip gli vengano attribuiti spesso dei flirt, più o meno duraturi, lui ha smentito qualsiasi impegno: “Sono un vecchio uomo solitario”. Questo si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, anche se di vecchio Ryan Eggold ha ben poco! L’attore statunitense ha 34 anni e ancora tutta la vita davanti per innamorarsi e trovare il grande amore. Sul profilo Instagram di Ryan Eggold non abbiamo effettivamente trovato foto che smentiscano le sue dichiarazioni. Al momento si concentra su sé stesso e sulla sua carriera. New Amsterdam gli sta dando davvero grandi soddisfazioni, tornerà su Canale 5 con i nuovi episodi e in più possiamo rivelarvi che il personaggio che interpreta è ispirato alla storia di un medico vero.

Ryan Eggold curiosità, la vita dell’attore di New Amsterdam

Tra le tante curiosità su Ryan Eggold, possiamo dirvi anche che è cresciuto in una famiglia di medici e che il fatto di indossare sul set un camice ha suscitato divertimento in famiglia. “Finalmente ora mi dicono che non sarò un vero dottore, ma almeno posso fare finta”, ha dichiarato. È un appassionato di sport e di musica. Suona la chitarra e il pianoforte e ha un suo gruppo musicale, con cui compone anche delle canzoni. Gioca a football americano ed è appassionato di paracadutismo. Volete saperne di più su questo attore? Scoprite tante altre curiosità su di lui!