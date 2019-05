Nadia Toffa, Iene annunciano assenza: “Aggiorneremo sulla sua salute”

Nadia Toffa, Le Iene con un comunicato ufficiale annunciano l’assenza della giornalista: “Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni di salute”

Stasera, 12 maggio, Nadia Toffa non prenderà parte alla conduzione de Le Iene, come invece era previsto. A dare l’annuncio è stato il programma stesso di Italia 1 che ha diramato un comunicato stampa ufficiale sul suo sito web, spiegando il perché del forfait che è da imputare a delle ‘cure’ stancanti a cui si sta sottoponendo la giornalista. La redazione, inoltre, fa sapere che terrà aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute della “guerriera” Nadia che, come è noto, da diversi mesi sta combattendo una dura lotta contro un tumore al cervello. Lotta che con coraggio e forza di volontà continua a raccontare sui social. Inoltre, sul tema, ha anche scritto un libro, ‘Fiorire d’inverno’, edito da Mondadori.

“Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà presente nell’ultima puntata de Le Iene”

“Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà presente nell’ultima puntata de Le Iene. Ha intrapreso una cura un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Stasera ci guarderà dalla tv”, si legge sul comunicato stampa diramato da Le Iene. La redazione del programma, attraverso il suo sito internet e i suoi canali social, fa inoltre sapere che terrà aggiornato il pubblico sulla salute della giornalista: “Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute della nostra guerriera attraverso il nostro sito e i social. Stasera condurranno Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, che insieme a tutti noi mandano un grosso abbraccio alla Toffa e le urlano ‘Forza Nadia’”

La battaglia al tumore condotta dalla giornalista

Nadia Toffa continua a combattere la sua personale battaglia contro il tumore. Fin da quando è stata colpita dalla malattia non ha smesso di veicolare messaggi positivi. “Non mollo anche se posso perdere combatto mettendo tutta me stessa. Anche io non è detto che vinca, ma l’importante non è vincere ma mettercela tutta”, una delle tante dichiarazioni in cui ha trasmesso la sua grinta nell’affrontare la sua situazione delicata.