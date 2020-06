Ascolti Tv 11 giugno 2020: bene New Amsterdam, Daydreamer cala

Che Dio Ci Aiuti contro New Amsterdam: chi ha vinto la gara degli ascolti di giovedì 11 giugno 2020?

New Amsterdam ha retto bene la sfida contro Che Dio Ci Aiuti (in replica) nella serata di ieri 11 giugno 2020. La Rai continua a puntare su fortunate serie televisive – in attesa dell’inizio delle nuove puntate – ma quella americana acquistata da Mediaset e in onda su Canale 5 non si fa schiacciare, portando a casa un risultato niente male: la puntata di ieri ha registrato il 10.39% di share, incuriosendo 2.227.000 spettatori; una seconda stagione che non delude assolutamente le aspettative. Su Rai 1, invece, è andata in onda una replica di Che Dio Ci Aiuti 5: 2.552.000 teleutenti e share al 12.08%. Sfida quasi pari, vinta di pochissimo dalla serie televisiva con Elena Sofia Ricci protagonista: l’attrice sta vivendo un fortunatissimo periodo lavorativo, considerato anche il grande successo che ha riscosso Vivi e lascia vivere. Canale 5, comunque, può fare sogni tranquilli il giovedì sera con New Amsterdam 2.

Ascolti Daydreamer dell’11 giugno: calano, ma non c’è gara

Gli ascolti di giovedì 11 giugno 2020 hanno visto sfidarsi New Amsterdam e Che Dio ci aiuti (si sta parlando della possibile partecipazione di Elena Sofia Ricci al Festival di Sanremo) durante la parte serale della giornata mentre Daydreamer – Le ali del sogno contro Io e Te nella parte pomeridiana. Ovviamente non c’è gara fra la serie turca e il programma condotto da Diaco, anche se share e telespettatori della nuova storia di Can Yaman sono leggermente calati: se l’esordio ha registrato il 20.65% di share ed è stato seguito da 2.859.000 telespettatori, ieri i teleutenti sono stati 2.477.000 e lo share del 18.50%. Fermamente stabile lo share di Io e Te: 10.34% (numero di spettatori: 1.444.000).

Soliti Ignoti e L’Eredità contro i programmi Canale 5, dati ascolti

Non finiscono qui i dati degli ascolti dell’11 giugno 2020. Sfida accesa quella tra i Soliti Ignoti – Il Ritorno e Striscia la Notizia, nella fascia dell’Access Prime Time: il quiz-show di Rai 1 ha ottenuto il 21.4% di share, venendo seguito da 5.149.000 spettatori; il Tg satirico, invece, ha portato a casa il 17.9% di share, incuriosendo 4.139.000 teleutenti. Netto vantaggio da parte dei Soliti Ignoti, che si conferma ancora una volta trasmissione di punta della Rai. Per quanto riguarda il Preserale, L’Eredità ha vinto ancora una volta contro la replica di Avanti un altro (la moglie di Bonolis ha voluto dire qualcosa sulle vecchie puntate di questo programma e di Ciao Darwin): il programma di Rai 1 ha registrato uno share del 22.3% (telespettatori: 3.776.000) mentre quello di Canale 5 il 18.1% (telespettatori: 2.912.000).