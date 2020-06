Sanremo 2021 conduttori Amadeus e Elena Sofia Ricci? Conferme e novità

Conduttori Festival di Sanremo 2021: Amadeus confermato, presente in tutte le puntate anche l’attrice Elena Sofia Ricci?

Amadeus è stato confermato tra i nuovi conduttori del Festival di Sanremo. Ormai non ci sono più dubbi. Considerato il successo della precedente edizione, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha deciso di riaffidare la kermesse musicale al conduttore, che ha accettato di buon grado la proposta. Un Sanremo bis con Amadeus e Fiorello, molto probabilmente, ma con loro ci potrebbe essere un altro volto noto della Tv: Elena Sofia Ricci. Sanremo 2021 avrà, proprio come è accaduto quest’anno, diversi conduttori, che ruoteranno tra di loro, anche se sembrerebbe che l’attrice protagonista di Vivi e lascia vivere (grande successo televisivo della Rai) avrà un ruolo di primo piano all’interno dello show di fama europea. Lei, al momento, non ha rivelato nulla riguardo alla sua possibile partecipazione – è ancora presto – ma alcune news su Sanremo 2021 stanno cominciando a emergere. E sono a dir poco interessanti.

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021, squadra vincente non si cambia. Ma chi ci sarà alla conduzione con loro?

Abbiamo scoperto che ci sarà un Sanremo bis con Fiorello e Amadeus (ne aveva parlato anche Stefano Coletta), ma adesso è stato fatto un nuovo nome inerente alla conduzione: quello dell’attrice Elena Sofia Ricci. L’indiscrezione è stata diffusa da Blogo, che ha fatto anche altri nomi di personaggi famosi. Oltre ad Amadeus e Fiorello, i vertici Rai avrebbero pensato a Jovanotti (di lui se ne parla da tempo immemore) e Gerry Scotti, grandi amici dei due conduttori ri-confermati. Entrambi sarebbero disposti a presenziare almeno a una puntata della kermesse. L’anno scorso sembrava cosa certa l’ospitata di Lorenzo Cherubini, ma poi è saltato tutto; il 2021 potrebbe essere il momento giusto per riportare il cantante sul palco dell’Ariston. Non come concorrente, bensì come co-conduttore.

Simona Ventura ed Elena Sofia Ricci: trattative in corso per Sanremo

Blogo ha fatto anche papabili nomi di conduttrici di Sanremo 2021. Simona Ventura sarebbe ben disposta a partecipare alla kermesse, a spalleggiare Amadeus per una puntata (due o forse tre): l’anno scorso non vi ha preso parte perché sarebbe stata bloccata da “qualcuno”; ma la partecipazione che incuriosirebbe di più sarebbe sicuramente quella di Elena Sofia Ricci, ormai garanzia delle serie Tv di Rai 1. Le trattative sarebbero già in corso. Lucio Presta – manager di Amadeus – ha raccontato che è avvenuto un incontro tra lo scenografo Gaetano Castelli e il regista Stefano Vicario per la realizzazione del nuovo Festival di Sanremo. Tutti a debita distanza, ovviamente, indossando le mascherine: avranno già pensato a come realizzare un Sanremo rispettando tutte le misure per evitare il contagio da Covid-19?