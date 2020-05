Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello confermati? Parla direttore Rai 1

Festival di Sanremo 2021, confermati davvero Fiorello e Amadeus? Novità

Si sta a lungo parlando del bis Amadeus-Fiorello a Sanremo 2021, ma qual è la verità? Quest’oggi è intervenuto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ha voluto fare il punto della situazione. L’ultima edizione della kermesse canora ha fatto ascolti da record e sarebbe davvero un gran peccato se l’accoppiata Fiorello–Amadeus (ci mettiamo dentro anche Tiziano Ferro?) non dovesse venire riproposta. Un pensiero, questo, comune a tutti quei milioni e milioni di telespettatori che hanno seguito con grande interesse il Festival di Sanremo di quest’anno.

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021: “Nessuna riunione, ma lo meriterebbero”

Dopo aver spiegato quale sarà il futuro di Antonella Clerici su Rai 1, il direttore Coletta ha parlato della possibilità di rivedere Fiorello e Amadeus a Sanremo: “Non abbiamo fatto nessuna riunione – ha confessato a ilfattoquotidiano.it –, io non ho ancora parlato con l’Ad Salini o con Amadeus del prossimo Festival. Abbiamo assistito a un Sanremo straordinario, anche per il valore dei rapporti stretti come quello di Amadeus, Fiorello e anche Tiziano Ferro, secondo me questo è arrivato moltissimo agli italiani”. Coletta è ben disposto a non cambiare la squadra vincente: “Oggi come mia valutazione, ripeto senza aver affrontato ancora l’argomento con Salini, penso che sia Amadeus che Fiorello meriterebbero davvero il bis”.

Novità Sanremo 2021 e reazione al successo della passata edizione

Fiorello e Amedeus vorrebbero Bugo e Morgna al Festival di Sanremo 2021. Questo loro desiderio verrà esaudito? Chi lo sa. Stefano Coletta non riesce ancora a credere al grande successo che ha riscosso l’ultima edizione: “[…] Ho pensato al prodotto, ho lavorato alle scalette, ho dovuto con le direzioni più importanti della Rai gestire alcuni aspetti contrattuali in velocità. È stata una immersione, una vera sbornia professionale, ho avuto la sensazione di averlo fatto da sempre. Il mio sogno si realizzava con grandissima adesione alla realtà. Vedere la Rai che fa il suo meglio è bellissimo”.