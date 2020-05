Antonella Clerici a Domenica In, nuovi progetti: “In prima serata su Rai 1”

Mara Venier e Antonella Clerici insieme a Domenica In: un’ospitata che farà tanto chiacchierare…

Antonella Clerici sarà tra gli ospiti di Domenica In questo 10 aprile 2020. Mara Venier si metterà in collegamento con lei, che attualmente si trova in Piemonte, nella sua casa di campagna. Le due conduttrici sveleranno vicende passate, come stanno affrontando il Coronavirus e i prossimi progetti lavorativi. Manca, per la Clerici, un vero e proprio programma che possa renderle giustizia. Lo sa bene anche Stefano Coletta – il direttore di Rai 1 dal 14 gennaio 2020 – che vuole assolutamente riservare uno spazio importante alla conduttrice che ha reso popolare La Prova del Cuoco.

Futuro Antonella Clerici in Rai: “In prima serata con una chiave meno prevedibile”

Dopo l’ospitata di Antonella Clerici a Domenica In, potremmo scoprire qualcosa in più sui futuri progetti lavorativi: “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo – ha spiegato Stefano Coletta a ilfattoquotidiano.it –. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato”.

Maria De Filippi e Raffaella Carrà in Rai?

Il direttore di Rai 1 ha anche confessato di voler Maria De Filippi nella rete ammiraglia: “Ce ne sono molti. Lei mi ha definito intellettuale di sinistra ma io penso che alcune cose di Maria De Filippi siano straordinarie”. Assisteremo al ritorno di Raffaella Carrà (oltre a quello, si spera in grande stile, della Clerici)? “Gliene avevo proposti almeno tre e mi aveva detto no, con A raccontare comincia tu mi ha detto subito si. Ho imparato tanto, sono onesto: quello che leggo per ora è diceria ma sicuramente tra i miei desideri c’è quello di realizzare un progetto nuovo un giorno con Raffaella”.