Ascolti tv 11 dicembre: Uomini e Donne fa il botto grazie a Gemma

Ascolti tv mercoledì 11 dicembre 2019: il Trono Over di Uomini e Donne stravince

Il Trono Over di Uomini e Donne è inarrestabile. Mercoledì 11 dicembre il programma di Maria De Filippi ha registrato di nuovo ascolti molto alti grazie alla presenza di Gemma Galgani. Che, com’è noto, sta vivendo una nuova e travagliata storia d’amore: quella con Juan Luis. Passano gli anni ma le vicende della dama torinese continuano ad appassionare il pubblico italiano. Solo la puntata di ieri è stata seguita da 3.094.000 spettatori, con il 24.58% di share. Numeri importanti per il pomeriggio di Canale 5, dati che spesso non si vedono neppure in prima serata. E in questo modo il Trono Over batte facilmente il Trono Classico, che non riesce mai ad andare oltre il 20% di share. Del resto la De Filippi è stata chiara qualche tempo fa: il Trono Over piace perché è più spontaneo e genuino, lontano dagli schemi dei social network.

Grande successo anche per Il Paradiso delle Signore su Rai Uno

Non solo Uomini e Donne, nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre si è registrato un buon risultato per Il Paradiso delle Signore. La soap opera era a un passo dalla chiusura solo un anno fa ma oggi è più amata che mai. Le avventure di Vittorio Conti, Clelia e Luciano e della famiglia Guarnieri stanno appassionando 1.708.000 spettatori con il 15.11% di share.

Ascolti tv mercoledì 11 dicembre: I Medici chiudono in calo

A vincere gli ascolti serali di mercoledì 11 dicembre sono stati I Medici su Rai Uno seppur in calo. L’ultima puntata – inizialmente prevista per martedì 10 dicembre – è stata seguita da 3.411.000 spettatori con il 15,7% di share.