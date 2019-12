Uomini e Donne oggi: scontro Armando vs Juan Luis, Gemma in lacrime

Uomini e Donne oggi, puntata del Trono Over: Armando ha una segnalazione importante su Juan Luis, Gemma in lacrime

Una puntata del Trono Over scoppiettante quella che andrà in onda oggi a Uomini e Donne. In particolare, vedremo Gemma Galgani in lacrime di fronte a un’inaspettata segnalazione su Juan Luis. Prima, però, si prosegue con la sfilata, iniziata nel corso della puntata in onda ieri. Scendendo nel dettaglio, Anna Tedesco riceve un bel 3 da Samuel. Tra i due avviene una nuova discussione, seguita da uno scontro tra Armando Incarnato e Veronica. Quest’ultima, al contrario, riceve dal napoletano un 10. Ma non manca un nuovo battibecco tra i due. Gianni Sperti si intromette nella discussione, convinto che la loro storia non sia vera. Ed ecco che si accende un accesissimo scontro tra Armando e Juan Luis. I due cavalieri si attaccano tra loro fino a che Incarnato fa la sua segnalazione. Il napoletano ha da dire una cosa davvero inaspettata ai presenti in studio e, in particolar modo, a Gemma. A detta di Armando, Juan Luis starebbe sentendo fuori altre donne.

Una segnalazione improvvisa, come un fulmine a ciel sereno per Gemma. Proprio ieri la Galgani ballava insieme al venezuelano con gli occhi a cuoricino. Oggi Armando afferma di avere una segnalazione molto forte sul collega. Incarnato, inoltre, dichiara di avere alcune immagini che andrebbero a provare quanto sta dicendo. Gli screenshot delle chat, che vedrebbero Juan Luis provarci con altre donne, verranno inviate da Armando alla redazione. Continua così lo scontro tra i due cavalieri del Trono Over. In particolare, Incarnato parla di una chat con una “signora di Firenze”. Chiaramente di fronte a queste parole Gemma non reagisce affatto bene.

Oggi Uomini e Donne: Gemma non trattiene le lacrime, lo scontro si accende

Gemma cerca di interrompere lo scontro tra Armando e Juan Luis, in quanto confusa per quanto sta accadendo. La dama di Torino vuole capire meglio di cosa sta parlando Incarnato e scoppia in lacrime. La Galgani non sa se credere o meno alla segnalazione fatta dal napoletano. Nel dubbio, si dispera e piange. “C’è qualcosa che non mi quadra in te”, interviene poi così anche Ida Platano, che sembra non credere all’interesse che Juan Luis dice di provare nei confronti della sua amica Gemma.