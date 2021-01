Ascolti tv 10 gennaio 2021: riparte male Barbara d’Urso, Fialdini domina

By

Qual è stato il programma più visto durante la prima vera e propria sfida domenicale del nuovo anno? Il prime time delle principali reti è tornato alla sua originale folta concorrenza tra fiction e talk show. La seconda puntata di Che Dio ci aiuti su Rai Uno, su Rai Tre il ritorno di Che tempo che fa, su La7 quello di Massimo Giletti.

All’appello della domenica sera, però, è mancato ancora per Canale 5 il programma di punta, Live – Non è la d’Urso che è stato sostituito da un film dedicato a Papa Francesco. La d’Urso in compenso è tornata con il suo programma del daytime domenicale ed è tornata ad affrontare la sfida con l’happening show della prima rete, Da noi… a ruota libera, dalla quale è uscita abbastanza malamente.

Ma entriamo nel dettaglio dei dati auditel e cerchiamo di scoprire chi ha vinto la serata di domenica 10 gennaio 2021. Come prevedibile, la seconda puntata della serie televisiva di grande successo, Che Dio ci aiuti, ha sbancato la concorrenza delle altre reti. Con una media di telespettatori pari a 5 milioni e 513 mila e uno share del 21,9%, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci si è aggiudicata la prima serata.

A seguire troviamo Canale 5 che con il film dedicato a Papa Francesco, Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, ha raccolto 2 milioni e 614 mila spettatori davanti al piccolo schermo, con uno share del 10%. Il ritorno di Che tempo che fa con l’intervista, tra gli altri, a Maria De Filippi, ha interessato 2 milioni e 445 mila individui (8,82%). La seconda parte di trasmissione, denominata Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto l’8,21% e una media di 1.566.278 telespettatori.

I dati auditel delle altre reti generaliste sono tutti abbastanza vicini. Troviamo Italia1 che con il film Guardiani della galassia ha raggiunto 1.414.316 spettatori e il 5,87% di share. Su La7 la prima parte di Non è l’Arena di Massimo Giletti è stata vista da 1.285.292 (4,68%) e la seconda parte di trasmissione è stata seguita da 1.060.107 spettatori con il 7,59% di share. Rai Due con gli episodi della serie tv 9-1-1 ha raggiunto una media di telespettatori pari a 1.048.000 (3,8%). Infine, Rete4 con il film, Il ragazzo di campagna, ha appassionato 914.755 spettatori con il 3,57% di share.

L’access prime time

La serata si accende con due sfide particolarmente intense. Su Canale 5 l’intervista esclusiva a Papa Francesco da parte del TG5 ha raccolto 5.404.000 spettatori e il 19% di share. Rai Uno con I soliti ignoti di Amadeus ha raggiunto 5.151.000 telespettatori con uno share del 18,1%.

Il daytime della domenica pomeriggio

Per la seconda domenica del nuovo anno, come di consueto ad accompagnarci lungo tutto il primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai ci ha pensato Mara Venier. Con la sua Domenica In, durante la prima parte, con ospite Beppe Fiorello, ha raccolto davanti allo schermo 3.524.000, con uno share del 16,9%. Infine, la seconda parte ha interessato 3.114.000 affezionati (16,2%).

A partire dalle 17:20, sempre su Rai Uno abbiamo ritrovato Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini che continua la sua grande prestazione domenicale. L’happening show, con ospiti Enrico Mentana e Fiorella Mannoia, ha tenuto compagnia a 2.922.000 spettatori, con uno share pari al 14.5%.

Dal fronte Mediaset, le principali soap hanno appassionato il pubblico del primo pomeriggio. Beautiful ha racconto 2.531.000 spettatori, raggiungendo il 11,8% di share, Il Segreto ha conquistato 1.828.000 affezionati (9%) e Una Vita 1.797.000 utenti (9,4%). Continuando, il ritorno di Barbara d’Urso e del suo Domenica Live ripartono male con la prima puntata del 2021. Il programma di Canale5 ha ottenuto 2.220.000 spettatori nella prima parte (11,2%) e 2.092.000 con il 9,8% di share.