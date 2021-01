Live-Non è la d’Urso slitta: perché non va più in onda domenica 10 gennaio

Notizia dell’ultima ora è che Barbara d’Urso non andrà in onda domenica 1o gennaio con Live Non è la d’Urso. Le motivazioni sono che Mediaset ha deciso di lasciar spazio all’intervista esclusiva al Santo Padre Papa Francesco e allo speciale del Tg5. Secondo queste previsioni, dunque, la prima puntata dell’anno di Live-Non è la d’Urso andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 17 gennaio. Slitta, dunque, ad una settimana uno degli appuntamenti più attesi dei telespettatori italiani.

La stessa conduttrice Barbara d’Urso, ancor prima di andare in vacanza aveva comunicato quando sarebbe tornata in scena a presentare i suoi tre programmi. L’appuntamento domenicale e pomeridiano di Domenica Live e quello serale di Live-Non è la d’Urso era previsto per il 10 gennaio. Mentre dall’11 dello stesso mese, la solita puntata di Pomeriggio 5. Dopo aver ringraziato e augurato dunque delle buone feste natalizie al suo amato pubblico, Barbarella aveva comunicato il suo stop di due settimane circa. Un meritato riposo visto tutte le ore passate in Mediaset ogni giorno per allietare e tenere compagnia al suo fedelissimo pubblico di Canale 5.

Tuttavia, altri suoi colleghi, come ad esempio Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono già rientrati dalle vacanze e si sono messi subito all’opera, riprendendo da dove avevano lasciato. Gli stessi conduttori di Mattino 5, ad esempio, avevano annunciato il loro rientro per il 4 di gennaio. Infatti avevano comunicato ai propri telespettatori che avrebbero anticipato il loro rientro di un po’ e passato la festa della Befana tutti insieme. Sembra che Barbara d’Urso stavolta sia proprio l’ultima a rientrare dallo stop natalizio che ha caratterizzato questo periodo.

Nonostante ciò l’amatissima conduttrice di Canale 5, dopo aver fatto parlare di sé per il suo presunto fidanzamento, non può che essere soddisfatta dei risultati televisivi ottenuti nell’anno 2020. Infatti, oltre che ad animare i pomeriggi e le serate del suo pubblico in un periodo tutt’altro che facile a causa della pandemia da Covid-19, ha anche raggiunto dei buonissimi numeri in termini di share.

Solo l’ultima puntata dell’anno 2020 di Live-Non è la d’Urso, andata in onda precisamente domenica 21 dicembre, aveva conquistato quasi 3milioni di telespettatori, aggiudicandosi il 22% di share. In più aveva superato gli show concorrenti delle altre reti. Ad esempio, lo stesso Che tempo che fa di Fabio Fazio e Non è L’Arena di Massimo Giletti. Tali risultati hanno fatto guadagnare alla trasmissione l’etichetta di talk-show più visto della domenica sera.