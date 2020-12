Barbara d’Urso e il gossip sul compagno ‘clandestino’: parla la conduttrice

Barbara d’Urso è fidanzata, anzi no. Anzi sì ma nessuno lo sa. Anzi qualcuno lo sa. Anzi non c’è alcun principe azzurro clandestino… Il gossip attorno alla conduttrice campana non dorme mai. L’ultimo in ordine cronologico è quello spifferato nelle scorse ore dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che tra l’altro è uno degli opinionisti fissi dei salotti televisivi ‘d’ursiani’. Il giornalista ha assicurato che al fianco di Barbarella c’è un uomo misterioso dall’identità sconosciuta. E la diretta interessata che dice? Davvero c’è un ‘ignoto’ che le fa battere il cuore?

Non appena la voce è rimbalzata via social e in rete la presentatrice di origini napoletana ha placato il chiacchiericcio, pubblicando una Stories su Instagram che lascia poco spazio ai dubbi. “Il mio fidanzato”, ha scritto, a corredo di uno scatto in cui ha ripreso uno dei Tapiri d’Oro recapitatile da Striscia la Notizia. Una smentita ironica nei confronti di quanto ha dichiarato Alessi. Eppure…

Eppure il direttore di Novella 2000 non è il solo ad aver sussurrato negli anni che Barbara non sia sola soletta come invece lei continua a ribadire. La stessa cosa fu sostenuta diversi mesi fa da Alfonso Signorini, altro suo collega e amico. Quel che è certo è che la conduttrice è riservatissima sulla sua vita privata dove regna una parola d’ordine, anzi due: “Top secret”.

Barbara d’Urso ricarica le pile in vista del ritorno in tv

Lo pausa natalizia sta permettendo alla d’Urso di ricaricare le pile visto che anche nel 2021 sarà protagonista assoluta sulla rete ammiraglia Mediaset. Tornerà con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Non ancora chiaro invece se sarà al timone del Grande Fratello Nip in primavera.

In una recente intervista Barbara ha confermato che il reality si farà e che sarà lei a guidarlo. Tuttavia nei giorni scorsi indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Endemol, società di produzione che confeziona il programma, hanno sostenuto che attualmente non c’è alcuna certezza sul fatto che lo show sarà realizzato. In