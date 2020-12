Barbara d’Urso è “fidanzata”: il retroscena, parla l’amico Roberto Alessi

Barbara d’Urso ha un compagno segreto? Secondo l’amico e collega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché assiduo frequentatore dei suoi salotti televisivi di Canale 5, sì. Lungo le colonne di Libero Quotidiano il giornalista ha assicurato che la conduttrice campana ha una relazione che però risulta ‘inafferrabile’; persino a lui che spesso calca gli studi orchestrati dalla stessa Barbarella.

“Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Così Alessi sul presunto fidanzato della d’Urso. D’altra parte non è la prima volta che chi conosce bene Barbara si avventura in simili dichiarazioni, Diversi mesi fa era infatti stato un altro amico della presentatrice a spifferare informazioni dal medesimo contenuto. Vale a dire il re del gossip Alfonso Signorini che da Piero Chiambretti, a #Cr4 La Repubblica delle Donne, lasciava intendere che la d’Urso non fosse sola soletta come invece afferma da anni.

Barbara d’Urso e l’amore per i suoi due figli

La 63enne napoletana da molto tempo si dichiara single. A più riprese, sia nelle sue trasmissioni sia nelle interviste rilasciate a quotidiani e siti, ha ribadito che al suo fianco non c’è ombra di un uomo. Gli unici amori, ha detto in più occasioni, sono i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele. Entrambi sono nati dalla relazione con il produttore Mauro Berardi (la love story è durata dal 1982 al 1993. A oggi i due ex sono in ottimi rapporti). Il primogenito, Giammauro, è venuto alla luce nel 1986, mentre Emanuele è nato due anni dopo, nel 1988.

Barbara non parla praticamente mai dei suoi frutti d’amore a cui è legatissima. Le cause del silenzio sono chiarissime, in quanto lei stessa le ha spiegate in svariati interventi. Quel che si sa è che sia Giammauro sia Emanuele preferiscono vivere lontano dai riflettori e non avere a che fare con il mondo della cronaca rosa e dello spettacolo. Da qui la scelta della conduttrice di non citarli per non farli finire nel tritacarne mediatico. Inoltre si è a conoscenza che il primo è un medico mentre il secondogenito è un brillante fotografo attivo nei reportage.