Maria De Filippi da Fabio Fazio: si a un Sanremo-bis ma ad una condizione

Maria De Filippi sbarca a casa di Fabio Fazio, su Rai Tre, a Che Tempo Che Fa. In un batter d’occhio, però, trasforma subito il talk in una sorta di C’è posta per te, con tanto di arrivo in trasmissione con la famosa busta. A spedire la missiva è Luciana Littizzetto, mentre il postino di eccezione è Nino Frassica. Gag riuscita e si parte con una lunga chiacchierata in cui la conduttrice pavese ha raccontato l’inizio della 21esima stagione del fortunato show (decollato ieri 9 gennaio sulla rete ammiraglia Mediaset). Spazio anche all’ipotesi di un eventuale Sanremo-bis con lei al timone e a un video messaggio mandato da suo marito, Maurizio Costanzo.

Capitolo C’è posta per te: la macchina organizzativa che confeziona la trasmissione non si è arrestata nonostante ci sia in corso la pandemia di Coronavirus “Gli studi dove lavoro sembrano ospedali ormai”, precisa Maria che aggiunge che è stata anche un pizzico fortunata circa la realizzazione dello storico programma in quanto il girato risale “ad un periodo più tranquillo da questo punto di vista”.

La De Filippi ha quindi fatto un tuffo nel passato, citando qualche aneddoto relativo ai primi anni di C’è posta per te, oltre a ricordare alcuni ospiti celebri transitati in studio, tra cui diverse star internazionali. Quest’anno, però, non ci sarà alcun divo non italiano in quanto con il Covid le procedure per portare nel Bel Paese personalità estere sarebbero state troppo difficoltose da sbrigare.

Maria De Filippi: si a un Sanremo-bis ma con sole donne alla guida

Maria è stata protagonista del Festival di Sanremo nel 2017, anno in cui ha condotto la kermesse in tandem con l’amico Carlo Conti. C’è la possibilità di rivederla un giorno calcare nuovamente il palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice? Sì, ma a una condizione: essere coadiuvata da altre donne amiche. “Lo rifarei con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Mara Venier, un Festival delle donne, sarebbe divertente”, spiega a Fabio Fazio.

Spazio anche alla serata dedicata al tema della violenza contro le donne. L’avrebbe dovuta condurre su Rai Uno il 25 novembre scorso assieme alla Ferilli e a Fiorella Mannoia. Perché non se ne è fatto nulla? Il programma è stato rinviato a causa delle restrizioni per arginare la diffusione del virus. Ultima chicca. Un giorno potrebbe mai lavorare in Rai? Qualcuno ha mai bussato alla sua porta per provare a farle cambiare casacca? “Ebbi un’offerta di contratto in Rai solo dopo anni passati in Mediaset. Poi da allora nessuno mi ha più chiesto di andare”.