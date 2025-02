Ascolti tv 1/02: Ora o Mai Più vs C’è Posta per Te. Chi ha vinto, dati

La prima serata di ieri, sabato 1 febbraio, ha visto trionfare per la quarta volta di seguito Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te, che hanno addirittura registrato una crescita di consensi rispetto a sette giorni fa: l’amatissimo programma di Canale 5 è stato infatti seguito da ben 4.864.000 spettatori, con uno share pari al 31.8%. Al secondo posto, ancora una volta, staziona Ora o Mai Più (Rai Uno), che ha raccolto il consenso di 2.256.000 italiani (16.5%). Un dato, quello registrato da Marco Liorni e il suo talent show dedicato alle meteore del mondo della musica, che non si discosta molto da quello ottenuto la scorsa settimana.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la prima puntata di Elsbeth ha fatto compagnia a 847.000 utenti (4.6%), su Italia1 Tata Matilda ha totalizzato una media di 952.000 telespettatori (5.2%), mentre su Rete4 Io sto con gli ippopotami ne ha raggiunti 726.000 (4.2%). Per concludere, su La7 In Altre Parole di Massimo Gramellini ha registrato il consenso di 1.091.000 italiani (6%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi è stato scelto da 431.000 utenti (2.5%).

Ascolti sabato 1 febbraio: preserale e access prime time

Analizzando i dati registrati dai programmi andati in onda nella fascia dell’access prime time, la nuova puntata di Affari Tuoi (Rai Uno), ha tenuto compagnia e divertito ben 5.731.000 spettatori (30.4%), mentre su Canale 5 l’ultima puntata di Striscia la Notizia con la conduzione di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio ha registrato una media di 2.977.000 persone all’ascolto (15.8%).

Per quanto riguarda invece la fascia del pre-serale, L’Eredità (Rai Uno), ha totalizzato 2.984.000 utenti (21.2%) nella prima parte e 4.127.000 (25.7%) nella seconda. Sempre al secondo posto invece Avanti un Altro! (Canale 5), che ha intrattenuto e divertito 2.424.000 italiani (17.5%) nella prima parte del programma e 2.941.000 (18.7%) in quella conclusiva.

Ascolti sabato 1 febbraio: il pomeriggio

Parlando invece degli ascolti dei programmi televisivi andati in onda nel corso del pomeriggio, su Rai Uno la nuova puntata de Le Stagioni dell’Amore ha radunato 1.570.000 utenti (11.3%), mentre, Passaggio a Nord Ovest ne ha convinti 1.188.000 (9.8%) nella prima parte e 998.000 (8.7%) nella seconda.

In seguito, il nuovo appuntamento con A Sua Immagine è stato seguito da 945.000 telespettatori (8.6%) nella prima parte e 861.000 (8%) in quella conclusiva. Per finire, Sabato in Diretta ha tenuto compagnia a 1.242.000 italiani (10.9%) nella prima parte e 1.776.000 (14.4%) nella seconda.

Per quanto riguarda Canale 5, il primo episodio della nuova puntata di Beautiful ha incollato al piccolo schermo 2.318.000 utenti (15.4%), il secondo è stato visto da 2.257.000 persone (15.9%), il terzo da 2.405.000 (17.9%) e il quarto da 2.407.000 (18.7%). A seguire, Tradimento ha registrato il consenso di 2.162.000 telespettatori (18.7%), mentre Verissimo è stato scelto da 2.198.000 persone (20.2%) nella prima parte e 2.322.000 (19.3%) in quella finale.

Ascolti sabato 1 febbraio: il mattino

Infine, i dati relativi agli ascolti dei programmi seguiti dai telespettatori nel corso della mattinata di ieri. Su Rai Uno, Unomattina in Famiglia ha intrattenuto 1.217.000 telespettatori (21.4%) nella prima parte e 1.225.000 (21.5%) nella seconda. In seguito, Buongiorno Benessere ha incollato al piccolo schermo 1.158.000 italiani (19.4%). Per finire, Linea Bianca ha registrato il consenso di 1.226.000 utenti (17.2%), Linea Verde Tipico è stato seguito da 1.670.000 persone (19.1%) e Linea Verde Italia ne ha interessati 2.466.000 (19.9%).

Per quanto riguarda Canale 5, Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo ha raccolto 492.000 utenti (8.6%), mentre la nuova puntata di Forum ne ha collezionati 1.210.000 (14.1%).