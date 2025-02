Ora O Mai Più, bufera su Rettore: gaffe e scuse. Carlotta Vs Britti

Nella puntata di Ora O Mai Più andata in onda questa sera su Rai 1 Donatella Rettore si è nuovamente ritrovata al centro delle polemiche. Ancora una volta c’entra un suo commento nei confronti della concorrente Loredana Errore. Nello specifico la coach si è abbandonata ad un’espressione non politicamente corretta che le è costata numerose critiche da parte dei telespettatori. Intanto l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha risposto alle sue parole della scorsa settimana. La sua concorrente Carlotta, invece, ha avuto un’accesa discussione con Alex Britti.

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Ora O Mai Più, show condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Nuovamente ci sono state polemiche in seguito ad un’affermazione di Donatella Rettore. La cantante si è difatti resa protagonista di una gaffe che è stata molto commentata sul web. Nello specifico, nel giudicare l’esibizione di Loredana Errore insieme al suo coach Marco Masini, ha commentato dicendo: “Mi sembravi quasi una negra“. Immediatamente sia Liorni che Errore hanno cercato di rimediare, correggendo Rettore sottolineandole come si dicesse “voce black” perché quella usata non era una bella parola. Sul web sono stati numerosi gli utenti che hanno criticato Donatella per la sua affermazione.

Di seguito i commenti più significativi in merito:

Poco dopo Donatella si è resa conto dell’errore e si è scusata per quanto detto.

Intanto Loredana Errore ha replicato all’affermazione della scorsa settimana di Donatella Rettore, la quale le aveva chiesto se andasse da un logopedista. Nella clip prima della sua esibizione, la concorrente ha chiesto di rimanere in un range di giudizi che non vadano ad intaccare la sfera personale e sanitaria. Ha poi sottolineato come determinati consigli non spettino ad un giudice di un programma televisivo.

Un’altra polemica c’è stata tra Carlotta, concorrente proprio di Donatella Rettore, ed Alex Britti. Nella scorsa puntata il giudice aveva commentato un’esibizione della cantante affermando che l’aveva buttata un po’ in caciara e che le aveva dato l’effetto di un villaggio vacanze. La cantante si è quindi sfogata nella clip prima di cantare, sottolineando come quel commento le avesse dato fastidio. Ha poi affermato che alcuni giudizi non fossero costruttivi ma più simili a degli sgambetti. Il coach ha risposto precisando come la sua non fosse stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti e come, essendo dinanzi una giuria, dovesse accettare ogni giudizio. Valerio Scanu ha preso le difese di Carlotta, sottolineando come Britti avrebbe potuto esprimere il suo parere diversamente.