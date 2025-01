LVB, caso Ora O Mai Più: studio appoggia Scanu, critiche a Rettore

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato Carlotta, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ora O Mai Più attualmente in corso. La cantante di “Frena” ha parlato della sua esperienza a Sanremo giovani e nel programma condotto da Marco Liorni. Giulio Todrani, padre di Giorgia, ha espresso un parere proprio su quanto accaduto nell’ultima puntata di Ora O Mai Più tra la coach di Carlotta Donatella Rettore ed un’altra partecipante, ovvero Loredana Errore. Il cantante ha preso le difese di quest’ultima, condannando invece le parole della collega. Infine lo studio ha deciso con chi schierarsi tra Donatella Rettore e Valerio Scanu in riferimento alla discussione avvenuta tra loro sabato scorso.

Giulio Todrani contro Donatella Rettore

La puntata di Ora O Mai Più andata in onda sabato scorso su Rai 1 ha portato con sé diverse polemiche. Una di queste è stata legata alle parole che una delle coach, Donatella Rettore, ha rivolto alla concorrente Loredana Errore. Dopo l’esibizione dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi, la cantante di “Lamette” le ha difatti domandato se stesse andando da un logopedista. Questa frase è stata molto discussa sul web e molti fan del programma l’hanno definita indelicata. Anche Giulio Todrani, padre di Giorgia ed ospite nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, si è schierato dalla parte di Loredana attaccando invece Donatella.

Il cantante ha confermato quanto scritto dai più sul web, ovvero che quella frase doveva essere evitata. Nello specifico Todrani ha affermato che quanto detto da Rettore ad Errore non gli era piaciuto, sottolineando come l’ex volto di Amici fosse rimasta in coma per diverso tempo. Proprio a riguardo il padre di Giorgia ha commesso una piccola gaffe, parlando addirittura di dieci anni! Caterina Balivo l’ha quindi prontamente corretto, facendogli notare l’errore.

Di seguito le parole precise di Giulio Todrani in merito a quanto detto da Donatella Rettore a Loredana Errore:

Non mi è piaciuto come ha trattato quella ragazza, Loredana. Non mi è piaciuto molto perché non doveva dirle quello che le ha detto, nel senso che se stava in cura da un terapista. Ovviamente è stata dieci anni in coma quella ragazza, ovviamente sta in cura si da un terapista.

Lo scontro tra Valerio Scanu e Donatella Rettore

Donatella Rettore si è ritrovata al centro di alcune polemiche anche per uno scontro avuto con Valerio Scanu. La cantante lo ha invitato ad essere più umile e, successivamente, nel commentare il look di Matteo Amantia qualcuno ci ha letto una frecciatina nei confronti dell’ex volto di Amici. Todrani ha rivelato di essere dalla parte di Valerio. Anche Laura Freddi e Patrizia Rossetti si sono schierate con lui. Carolina Di Domenico, invece, ha affermato che il cantante dovrebbe cambiare un po’ i modi con cui dice le cose. In merito si è espressa anche Carlotta, spiegando come sia stata una puntata ricca di tensione per diversi motivi. La cantante ha poi affermato di non schierarsi né dalla parte della sua coach né dalla parte di Scanu sebbene abbia confermato che tra i giudici ci sia effettivamente competizione come detto dall’avversario.