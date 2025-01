Ora O Mai Più, è polemica: c’entrano delle frasi di Rettore

La puntata di Ora O Mai Più andata in onda ieri sera su Rai 1 ha scatenato diverse polemiche sui social. Al centro delle critiche si è ritrovata una delle coach, precisamente Donatella Rettore. Il motivo dei commenti da parte di alcuni utenti risiede in una frase che il giudice ha rivolto ad una delle concorrenti, ovvero Loredana Errore. Anche un’altra sua affermazione ha causato alcune lamentele sul web. Qualcuno, difatti, ci ha letto una frecciatina nei confronti di Valerio Scanu. Capiamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

La gara di Ora O Mai Più è ormai entrata sempre più nel vivo e, come in ogni competizione, capita che tra concorrenti e giudici possano crearsi dei momenti d’attrito. Uno di questi ha visto protagonisti nella puntata di ieri sera la coach Donatella Rettore e Valerio Scanu. La cantante di Lamette ha difatti invitato l’ex volto di Amici ad essere più umile, attribuendogli un 6 nella prima esibizione a causa del suo atteggiamento. Poco dopo, nel commentare un altro concorrente, ovvero Matteo Amantia, qualcuno ha letto una frecciatina proprio nei confronti di Scanu.

Nello specifico Rettore ha elogiato il cantante degli Sugarfree per il suo abbigliamento attuale e “non dolciastro”. Sul web alcuni telespettatori hanno visto nelle sue parole un riferimento al look sfoggiato precedentemente da Valerio e ne è nata una polemica.

Non è tuttavia finita qui. Rettore si è difatti trovata al centro di una bufera al termine della puntata. Durante l’ultima esibizione di Loredana Errore, difatti, si è abbandonata ad una frase nei confronti della concorrente che le è costata numerose critiche sul web. Nello specifico le ha chiesto se stesse andando da un logopedista, portando molti fan della trasmissione a sottolineare come la sua uscita fosse stata indelicata. E’ risaputo, difatti, come l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi si stia riprendendo in seguito ad un grave incidente che l’ha vista coinvolta anni fa.

Infine c’è stato anche chi ha sottolineato il commento di Donatella sulla canzone della collega Gigliola Cinquetti, da lei definita come “proprio brutta”.