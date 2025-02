C’è Posta Per Te, Bonolis ospite: la battuta su Maria fa parlare

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 tra gli ospiti c’è stato anche il conduttore di Mediaset Paolo Bonolis. Quest’ultimo è stato chiamato per fare una sorpresa ai figli della signora Assunta, Angelo e Matilde. Al momento del suo arrivo in studio, il presentatore si è abbandonato ad una battuta nei confronti di Maria De Filippi. Questa ha scatenato diversi commenti sul web da parte dei telespettatori. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico e quale è stata la reazione della conduttrice di C’è Posta Per Te.

La battuta di Paolo Bonolis su Maria De Filippi

Come di consueto questa sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi che permette a coloro che chiamano il programma di riallacciare rapporti con parenti o amici. Tra gli ospiti di oggi c’è stato anche il conduttore Paolo Bonolis. Quest’ultimo è stato chiamato per fare una sorpresa ad Angelo e Matilde, figli della signora Assunta, che hanno recentemente perso il padre. Al suo arrivo in studio Paolo si è abbandonato ad una battuta nei confronti di Maria, parlando della Madonna di Trevignano e paragonandola alla conduttrice.

Di seguito le sue parole precise nei confronti della De Filippi:

Noi ci vediamo solo una volta l’anno. Sono andato anche a Trevignano sperando fossi stata te che apparivi e invece era un’altra. Una delusione.

La reazione della conduttrice di C’è Posta Per Te è stata meravigliata e divertita allo stesso tempo. Nello specifico Maria ha risposto con affetto a Paolo dicendogli “Ma quanto sei scemo!”, scoppiando in una risata divertita. Bonolis le ha anche fatto il baciamano e l’ha definita “bona”. Nonostante la battuta un po’ forte del conduttore nei confronti della padrona di casa, sul web la maggior parte dei telespettatori hanno commentato divertiti sottolineando l’ironia di Paolo.

Bonolis si è poi seduto accanto alla signora Assunta, protagonista della prima storia di questa puntata di C’è Posta Per Te. La donna, rimasta vedova, ha voluto fare una sorpresa ai suoi due figli, Angelo e Matilde, per scusarsi della sua reazione dopo la scomparsa del marito.