C’è Posta Per Te, Annalisa da Maria: non sfuggono dei dettagli

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 tra gli ospiti in studio c’è stata anche Annalisa, cantante da record di ascolti ed ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’artista ha quindi avuto modo di rincontrare Maria e di ripercorrere tutta la sua carriera, dall’esordio nel talent show fino ai grandi successi ottenuti di recente. Sul web, nonostante i numerosi commenti positivi per la presenza della cantante ed un gesto da parte di uno dei protagonisti della prima storia, c’è stato anche chi ha notato un dettaglio lamentando qualcosa nello specifico.

Annalisa a C’è Posta Per Te

Come di consueto questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, lo show condotto da Maria De Filippi che permette a chi scrive alla trasmissione di ricucire rapporti o fare sorprese a persone care. Tra i protagonisti di oggi ci sono state le amiche Alessandra e Marica, che hanno voluto fare un regalo ad Alberto e Laura. Questi ultimi erano i genitori di Melania, una loro amica morta a soli 23 anni in seguito ad un incidente stradale insieme al fidanzato. Melania era una grande fan di Annalisa, chiamata come ospite per incontrare i genitori della ragazza.

Nali ha così avuto modo di rincontrare Maria De Filippi, con la quale ha ripercorso attraverso un video proiettato sul maxischermo tutti i momenti della sua carriera iniziata proprio sui banchi di Amici. Come avvenuto con Stefano De Martino nella puntata di sabato scorso, nel rivedere Annalisa Maria ha mostrato grande orgoglio per i successi da lei ottenuti. Anche i fan della trasmissione hanno commentato positivamente la presenza della cantante come ospite. Tuttavia non è mancato chi si è lamentato. Nello specifico qualche utente ha fatto notare come i calciatori invitati nel programma siano sempre gli ultimi ad uscire, solitamente intorno alla mezzanotte. Tra gli ospiti di questa sera, difatti, era previsto anche Alvaro Morata.

Di seguito i commenti più significativi a riguardo:

Il gesto di Alberto

Inoltre sul web si è parlato molto di Alberto, padre di Melania. Un suo gesto, difatti, non è passato inosservato ed in molti hanno commentato a riguardo. Nello specifico l’uomo ha baciato sulla fronte una delle bambine presenti in studio per rappresentare la storia di Melania, scoppiando in lacrime mentre la piccola gli sorrideva. Gli utenti hanno quindi sottolineato come sembrasse che quel papà stesse baciando sua figlia, provando commozione e solidarietà nei suoi confronti.

Di seguito i commenti: