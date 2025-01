C’è Posta Stefano prende scena: reazione di Maria al successo Rai

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 uno degli ospiti è stato Stefano De Martino, chiamato in studio per fare una sorpresa ad Anna e Concetta. Come risaputo l’ex volto di Amici di Maria De Filippi attualmente lavora in Rai come conduttore. Il suo ingresso è stato anticipato proprio da un video che mostrava tutti i suoi più grandi successi sull’altra emittente. Non è mancata la reazione di Maria nel vedere il filmato e soprattutto nell’incontrare nuovamente il suo ex allievo. Quest’ultimo, essendo abituato a presentare, più che un ospite sembrava un coconduttore.

La reazione di Maria De Filippi nel rivedere Stefano De Martino e ai suoi successi in Rai

Si è parlato a lungo della presenza di Stefano De Martino nella puntata di questa sera di C’è Posta Per Te. La notizia era difatti già stata anticipata da qualche giorno ed i fan del programma avevano grandi aspettative, soprattutto perché la sua ospitata avrebbe segnato il suo ritorno a Mediaset. Stefano ha difatti iniziato la sua carriera televisiva come allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, per poi passare alla Rai come presentatore. Maria l’ha accolto in studio proprio con un filmato che mostrava tutti i momenti più alti della sua carriera, tra cui la recente esperienza ad Affari Tuoi dove ha preso il posto di Amadeus.

Sebbene De Martino sia passato su un’altra emittente, De Filippi ha voluto comunque celebrare ed esaltare i suoi successi. Nel guardare le immagini che si susseguivano sul maxischermo, lei stessa si è evidentemente commossa, mostrandosi fiera e soddisfatta di quanto ottenuto da Stefano. In molti sul web hanno difatti evidenziato come la conduttrice di C’è Posta Per Te sorridesse, quasi come se quello in tv fosse suo figlio. Al momento dell’ingresso di De Martino in studio, poi, Maria si è mostrata evidentemente felice di rivederlo. I due si sono abbracciati calorosamente e Stefano ha anche accennato un balletto con lei.

Forse, però, abituato a condurre, l’ex ballerino di Amici si è preso un po’ la scena. Nel presentare i protagonisti della prima storia, difatti, ha chiamato lui i bambini in studio per montare le scenografie, attirando l’attenzione su di sé con la sua esuberanza e spensieratezza.