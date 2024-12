C’è posta, arriva De Martino: caos, “strapagato in Rai per questo?”

Dopo un anno di assenza, C’è posta per te torna finalmente su Canale 5 il prossimo gennaio. Anche in quest’edizione, il programma condotto da Maria De Filippi ospiterà numerosi vip pronti a sorprendere i protagonisti delle storie raccontate. Come spesso accade, molte puntate sono registrate con largo anticipo, e per questo sono già noti alcuni degli ospiti che vedremo sul piccolo schermo in questa stagione. Tra i nomi riportati da SuperGuidaTv troviamo: Annalisa, Stash dei The Kolors, Ignazio Gianluca e Piero de Il Volo, Alvaro Morata, Michele Morrone, Antonino Canavacciuolo, Zlatan Ibrahimovic, Mahmood, Paulo Dybala e Matteo Berrettini.

Insomma, una lista di ospiti davvero eccezionale, che spazia tra musica, sport, televisione e cucina. Come se non bastasse, Maria De Filippi è riuscita a “strappare” anche uno dei volti di punta della Rai: Stefano De Martino. Proprio ieri, 16 dicembre, il conduttore partenopeo ha registrato una puntata di C’è posta per te, ritrovandosi con la sua “mamma televisiva“.

Com’è noto, De Martino ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove ha poi continuato a lavorare per anni come ballerino professionista e conduttore del daytime. Da qualche anno, ha detto addio alla danza per dedicarsi interamente alla carriera televisiva, approdando in Rai. Dopo un inizio in sordina su Rai 2, Stefano ha recentemente conquistato la conduzione di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1, dove ogni sera registra ascolti record.

Nonostante l’addio ad Amici e alla Mediaset, Stefano De Martino ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con Maria De Filippi, continuando a sentirla spesso e a chiederle consigli. Per questo motivo, la sua ospitata su Canale 5 non sembrava destinata a fare troppo rumore, nonostante la concorrenza diretta con Rai 1. D’altronde, anche negli anni scorsi, pur essendo un volto della Rai, Stefano è stato ospite a C’è posta per te senza particolari polemiche. Questa volta, però, l’annuncio della sua partecipazione ha generato diverse discussioni.

Dopo la sua assenza da This is me, il programma che ha riunito molti ex allievi di Amici, in molti avevano ipotizzato che, a causa del suo ruolo ormai centrale su Rai 1, De Martino non avesse ottenuto il permesso di prendere parte a trasmissioni della concorrenza. E invece, a sorpresa, è emersa la notizia della sua presenza a C’è posta per te, scatenando il caos. In particolare Giuseppe Candela si è mostrato molto critico nei confronti dell’ex ballerino e della stessa Rai. Ecco cos’ha scritto:

La Rai paga nove milioni di euro alla star di TeleMeloni, Stefano De Martino, anche per andare ospite su Canale 5 al sabato sera a fare concorrenza a Rai1. Il problema non è C’è posta per te e l’invito “legittimo” di Maria De Filippi ma le logiche Rai. Diverse da quelle di Pier Silvio che ha spiegato il no di Giambruno a Belve (comprensibile) così: “Quando arrivano certe richieste da parte della Rai mi chiedo perché, un giornalista Mediaset se vuole fare un’intervista è normale che vada prima in un programma di Mediaset”. Ricordo che la Littizzetto, che non aveva un contratto di esclusiva, veniva massacrata.

Nei commenti al post di Candela, gli utenti si sono subito divisi: c’è chi ha dato ragione al giornalista e chi, invece, ha trovato la polemica sterile. A questo punto, non resta che aspettare gennaio per la messa in onda di C’è posta per te. Chissà, magari proprio quella sera vedremo De Martino prima su Rai 1 con Affari Tuoi per poi “sdoppiarsi” su Canale 5.