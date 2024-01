C’è posta per te, De Martino: i gesti di Maria dopo le corna a Belen

C’era molta attesa per l’ospitata a C’è posta per te di Stefano De Martino, reduce dal ‘corna gate’ scoperchiato dall’ex moglie Belen Rodriguez. Il conduttore campano è stato chiamato nel programma come “regalo speciale” di Petra e Luigi, genitori di Emanuela, una giovane donna che ha voluto portare nella trasmissione i propri cari per ringraziarli. La ragazza ha dovuto affrontare il Linfoma di Hodgkin, al quarto stadio. Si è curata con chemio e radioterapia. Mamma e papà le sono sempre stati vicini. Una storia a lieto fine. Ma si torni all’ex allievo di Amici, oggi volto di punta di Rai Due…

Molti affezionati al gossip del Bel Paese erano curiosi di vedere come Maria De Filippi si sarebbe comportata con il suo pupillo dopo l’affaire dei tradimenti. Ebbene, ‘Queen Mary’ è stata affettuosissima con Stefano, accogliendolo con gesti teneri e dolci. Appena è sbarcato in studio l’ha baciato calorosamente, sussurrandogli qualcosa all’orecchio e stringendolo in un forte abbraccio. “Non ti vedo da un sacco… però ti seguo”, ha poi bisbigliato la conduttrice che da sempre è consigliera di De Martino, sia sul fronte privato, sia su quello professionale.

Naturalmente non c’è stato alcun accenno diretto alla questione delle corna, anche se il pubblico sperava che qualcosina potesse uscire. Alcuni ‘diavolacci’ hanno scritto su Twitter che sarebbe stato epico invitare il conduttore per trattare una storia di tradimenti. Ovviamente la De Filippi si è ben guardata dall’architettare una simile diavoleria.

D’altra parte Maria conosce meglio di chiunque altro Stefano e sa benissimo che è tutto tranne che un santo. Si sa anche che la De Filippi è donna che ascolta, ma che mai giudica in modo tranchant. Altrimenti detto non c’è dubbio che avrà consigliato anche stavolta il suo ‘figlioccio artistico’, ma senza fargli la ramanzina.

Altro fatto curioso: De Martino non appena ha messo piede nello studio di C’è posta per te è stato accolto con un boato dalle persone presenti in studio. A quanto pare all’aitante campano gli si perdona davvero tutto. Chissà perché…