“Flirt tra Carmen Russo e De Martino”. La coreografa: “Ora parlo io”

Tanto per cambiare è stato appioppato a Stefano De Martino un altro flirt con una donna del mondo dello spettacolo. Il conduttore Rai, tornato prepotentemente al centro del gossip dopo che l’ex moglie Belen Rodriguez ha rivelato di essere stata tradita con almeno 12 donne diverse (ha pure confermato che l’ex marito ha avuto una storia con Alessia Marcuzzi), si è ritrovato a essere chiacchierato in quanto qualcuno sostiene che abbia avuto una liaison con Carmen Russo. Sull’indiscrezione, tramite un’intervista fiume rilasciata al magazine Nuovo, è intervenuta la diretta interessata, che ha chiarito come stanno realmente le cose.

La coreografa, come prevedibile, ha smentito in modo secco e convinto di aver frequentato intimamente De Martino, sottolineando che le voci in circolo sulla vicenda sono assolutamente da ritenersi false e infondate.

“In giro dicono che io abbia un flirt con de Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy”, ha esordito la Russo che ha poi aggiunto che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha sempre avuto “bellissime donne” e che immagina che pure lui, nel leggere le indiscrezioni recenti, “si sia fatto una risata”.

La moglie di Enzo Paolo Turchi ha poi raccontato di aver saputo che c’era chi sosteneva che lei avesse avuto una relazione con De Martino grazie a un suo amico: “Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla“. Insomma, il conduttore di Bar Stella non è certo un santo, ma con Carmen Russo non c’è mai stato alcunché. Fine della storia.

Nessuna crisi matrimoniale tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

La showgirl, sempre parlando al settimanale Nuovo, è poi tornata sulla presunta crisi vissuta con il marito. Di recente qualche presunto ben informato ha addirittura assicurato che il matrimonio stava scricchiolando. Pure in questo frangente Carmen Russo ha bollato la questione come “bufala”. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha spiegato di essere stata ferita da quella fake news perché, avendo una figlia, non c’è da scherzare su simili cose: “Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria. Temo che qualcuno possa dire alla piccola che i suoi genitori si vogliono lasciare, perché sono tutte delle grandi menzogne. Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla“.

De Martino e i tradimenti a Belen

Dopo che Belen ha vuotato il sacco sulle amanti dell’ormai ex marito, quest’ultimo ha risposto, in un paio di occasioni e in modo assai sfuggente, di voler mantenere la privacy sulle sue faccende personali e che “l’unico giudice” della sua vita è suo “figlio”.