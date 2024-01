Tapiro d’Oro a De Martino: flirt Marcuzzi e corna a Belen, le risposte

Valerio Staffelli piomba su Stefano De Martino e gli recapita il Tapiro d’Oro. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha intercettato il conduttore campano e naturalmente gli ha domandato di chiarire la vicenda dei tradimenti nei confronti di Belen Rodriguez oltre a chiedergli senza troppi giri di parole cosa ci sia di vero nella voce che afferma che abbia vissuto una frequentazione intima e clandestina con Alessia Marcuzzi (si ricorda che è stata la stessa Belen a dichiarare di aver portato le corna di almeno 12 donne differenti e che l’ex marito ha avuto una liaison segreta con la Marcuzzi).

“Lei è un traditore seriale?”, ha chiesto Staffelli. De Martino ha sorriso e ha tentato di cambiare rapidamente il discorso senza addentrarsi nei particolari: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”. In effetti sì, l’ha già detta. Ad esempio a Belve, qualche mese fa, assicurò di non aver mai tradito l’ex moglie Belen. Peccato che lei dica il contrario ed è difficile pensare che si sia inventata tutto. Insomma, c’è qualcuno che non la racconta giusta e sembra che ci siano pochi dubbi su chi sia quel qualcuno.

Staffelli ha quindi provato a sondare il terreno sul tema “love story segreta con Alessia Marcuzzi”. L’inviato, in realtà, più che sondare è andato drittissimo al punto: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?”. Pure in questo caso il conduttore Rai ha fornito una versione differente rispetto a quella dell’ex compagna argentina:

“Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Una smentita che non suona proprio convincente. Sarà curioso sapere cosa dirà la Marcuzzi sulla vicenda. Staffelli è poi tornato alla carica sulla questione delle corna inflitte a Belen, domandando se davvero l’abbia tradita, come la stessa showgirl sudamericana ha raccontato a Domenica In, con “almeno 12 donne diverse”. “La matematica non è mai stata il mio forte…”, ha chiosato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Una replica che è parsa, per dirla in parole povere, alquanto “parac*la”. Si attende la reazione della Rodriguez alle esternazioni dell’ex marito. C’è da scommettere che avrà qualche puntino sulle ì da piazzare.

Il servizio completo della consegna del Tapiro d’Oro a De Martino sarà trasmesso da Striscia la Notizia nella puntata in onda giovedì 11 gennaio. Per il conduttore Rai si tratta del terzo Tapiro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).