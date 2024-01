Belen: “Ilary Blasi soffre come me. E tutta la verità sull’addio alla tv”

L‘addio alla tv, i tradimenti subiti, il periodo in cui è stata si è sentita “piccola e inutile”, “l’amaro in bocca” per aver capito che i suoi ex non l’hanno apprezzata fino in fondo e la luce in fondo al tunnel della depressione: sono i temi che Belen Rodriguez ha affrontato in lungo e in largo in una corposa intervista rilasciata a Chi Magazine, settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La modella argentina ha spiegato perché ha scelto, in estate, di prendersi una pausa dalla tv (a Le Iene è stata sostituita contro la sua volontà mentre invece ha deciso lei di lasciare il ruolo a Tu si que vales). Quando ha detto basta stava vivendo una depressione profonda e non sarebbe stata in grado di garantire professionalità e impegno. Da qui la scelta di fare un passo indietro e prendersi cura di sé:

“Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita, parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”.

La showgirl argentina, come già aveva spiegato a Mara Venier a Domenica In, ha ribadito di aver dovuto affrontare un periodo di grande dolore interiore, segnato da una profonda depressione. In particolare Belen ha raccontato di aver avuto un momento di smarrimento, dove ha smesso di credere in se stessa, dando troppa importanza a chi l’ha sminuiva; addirittura è arrivata a dire di essersi sentita “piccola e inutile”:

“La sofferenza mi stava divorando. Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il c*lo sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice’, ‘hai gli occhi tristi’ e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste”.

Belen: “Sono caduta nel baratro”

Il periodo in cui si è sentita abbandonata e persa è coinciso con la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Una love story terminata nel modo peggiore. La Rodriguez, sempre a Mara Venier, aveva detto di essere stata tradita con almeno 12 donne differenti. Ma non sarebbe stata questa la fonte principale del suo dolore. La sofferenza maggiore è germogliata, a suo dire, dal fatto che l’ex marito, quando ha iniziato a stare male, è stato assente.

“Sono caduta nel baratro – ha rivelato a Chi l’argentina -, anche perché mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte. La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce” . Il nome di De Martino non viene citato, ma è chiaro che Belen si riferisca proprio a lui quando parla di mancanza di comprensione. Il concetto ha tenuto a precisarlo ulteriormente, evidenziando che si “stava giocando la vita“:

“L’amore è restare anche quando la persona non ti piace perché la vedi debole, questo è amore. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l’amore non hai niente. Mi stavo giocando la vita, chiedevo aiuto. Sono caduta una volta in vent’anni e avevo bisogno che mi tenessero la mano come io l’ho tenuta a tutti. In passato sono andata a lavorare con le stampelle, sono andata a lavorare dopo un lutto grave, ho sempre tenuto fede ai miei impegni. Ma poi, se manco a un appuntamento per una volta, viene fuori che non sono affidabile”.

La Rodriguez, guardando indietro, sente un retrogusto di amaro in bocca quando pensa agli ex compagni. Infatti, a domanda diretta di Chi Magazine, che le ha chiesto cosa le abbiano lasciato gli amori del passato, ha così risposto: “Gli ex mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo”.

Belen: “Anche Ilary Blasi soffre moltissimo”

Una storia simile alla sua l’ha vissuta Ilary Blasi. Anche la conduttrice romana ha scoperto di essere stata tradita da Francesco Totti. Morale della favola? Il matrimonio è andato in frantumi. Belen ha trovato parecchi punti di contatto tra la sua vicenda e quella della collega: “Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”.