Marcuzzi, mossa social per De Martino: reazione fulminea di Belen

Nelle ultime settimane, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono stati letteralmente travolti dal gossip. Il tutto è iniziato con l’intervista dell’argentina a Domenica in, in cui ha accusato l’ex marito di averla tradita con più di 12 donne. Da lì, sono state riaperte diverse questioni lasciate in sospeso, come quella del presunto flirt tra la Marcuzzi e De Martino. A distanza di tre anni dallo scoop incendiario, la showgirl ha riaperto il “caso” confermando la frequentazione tra i due in un commento su Instagram. L’ex ballerino e la conduttrice di “Boomerissima” non hanno voluto commentare pubblicamente la vicenda. Tuttavia, le ultime mosse social di Alessia stanno facendo parecchio discutere.

In questi giorni, la Marcuzzi si trova alle Maldive godendosi le vacanze insieme alla sua famiglia. Nel frattempo, però, è riuscita a trovare il momento di pubblicare delle storie alquanto ambigue. Prima, ha condiviso un video ironico di Antonio Albanese e del suo famoso sketch sul telecronista di Foggia che “non sente niente“. Una clip che diversi utenti hanno interpretato come una frecciatina alle varie voci che la riguardano circolate recentemente. Successivamente, ha postato una foto di una tazzina di caffè accompagnata da un cuore. Nulla di strano, peccato che uno scatto simile era stato pubblicato da Stefano De Martino proprio cinque minuti prima di lei.

Per questo, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha fatto notare sui suoi social che il tempismo della foto della Marcuzzi non sarebbe casuale, insinuando che la conduttrice provi ancora un forte interesse per Stefano. Ebbene, sembrerebbe che Belen abbia subito visto le storie pubblicate dall’esperto di gossip, dato che, poco dopo, ha avuto una reazione lapidaria. L’argentina ha infatti tolto il segui su Instagram ad Alessia.

Va ricordato che di recente la Rodriguez ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a Rosica, scusandosi per non aver dato credito alle sue dichiarazioni passate riguardo al presunto legame tra il suo ex marito e l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. Insomma, Belen ormai ne ha per tutti e sembra proprio non lasciarsi sfuggire niente. Resta da vedere se la Marcuzzi deciderà di dare la sua versione dei fatti o se continuerà a mantenere il silenzio.