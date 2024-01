De Martino-Marcuzzi, flirt: uno dei 2 era sposato all’epoca, ecco chi

Il rebus legato alla love story clandestina che avrebbero vissuto Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è quasi completamente districato. Riassumendo rapidamente i fatti: nel luglio 2020 Dagospia lanciò lo scoop, i due conduttori all’epoca si affrettarono a smentire. Pochi giorni fa Belen Rodriguez, a distanza di tre anni dal gossip incendiario, ha confermato che una liaison ci fu, lasciando tutti di stucco. In molti hanno quindi creduto che l’argentina sia stata tradita dalla collega e dal compagno. Chi Magazine ora rivela che in realtà non fu così.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sostenuto che la frequentazione segreta avvenne nel 2018, quando la Marcuzzi timonava L’Isola Dei Famosi mentre De Martino ricopriva il ruolo di inviato nel programma di Canale Cinque. In quel periodo Stefano viveva da single, non avendo ancora riallacciato i rapporti sentimentali con Belen (poi nuovamente naufragati nell’estate 2022). Discorso differente invece per Alessia che l’anno prima si era scambiata le fedi con l’allora marito Paolo Calabresi Marconi. Un dettaglio non da poco e che spiega perché l’ex allievo di Amici ha negato di aver fatto le corna alla modella con la Marcuzzi.

Certo il discorso è spinoso visto che Stefano, a patto che la ricostruzione di Chi Magazine sia vera (e pare che lo sia), potrebbe tranquillamente, per questo singolo caso, uscirne in piedi: basterebbe appunto che dicesse che non ci fu alcun tradimento per il semplice fatto che lui, al tempo della liaison, era single. La faccenda si fa assai più complicata sul versante Marcuzzi perché, come poc’anzi sottolineato, lei invece un marito lo aveva.

Una situazione ingarbugliata e alquanto ‘pericolosa’ a livello di opinione pubblica. Sarà per questo che sia la conduttrice di Boomerissima sia il conduttore di Bar Stella se ne guardano bene stavolta di proferire parola sull’argomento. In molti si chiedono perché nel 2020 smentirono mentre oggi fanno orecchie da mercante. La risposta è facile: con la conferma del flirt arrivata da Belen Rodriguez la credibilità di una smentita sarebbe pari a zero. Dunque meglio attendere che la tempesta gossippara se la porti via il tempo che provvede a far finire tutto, o quasi, nel dimenticatoio.