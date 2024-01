Flirt Alessia Marcuzzi e De Martino: “Rapporti intimi nei camerini tv”

Dopo che Belen Rodriguez ha dichiarato che Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una storia extraconiugale, il gossip sui due conduttori in forza alla Rai si è infiammato nuovamente. A lanciare la bomba fu Dagospia nel luglio 2020. I diretti interessati allora smentirono categoricamente l’indiscrezione. La modella argentina, nei giorni scorsi, ha invece confermato di essere stata tradita. Ma c’è dell’altro: la Rodriguez ha ringraziato pubblicamente Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con lo pseudonimo ‘Investigatore social’.

Rosica ha sempre assicurato che tra De Martino e la Marcuzzi ci sia stata una relazione clandestina. Belen ha raccontato che inizialmente, in privato, ha insultato il gossipparo per quanto lui andava sostenendo. Poi ha cambiato idea, evidentemente perché è venuta a conoscenza di qualcosa che prima ignorava. Queste le parole indirizzate al gossipparo nelle scorse ore: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto e si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”.

A tale endorsment pubblico, Rosica ha risposto raccontando dei particolari alquanto ‘compromettenti’ riguardanti l’ex allievo di Amici e la presentatrice di Boomerissima: “Ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle scop*te nei camerini ai viaggi di nascosto insieme”. Opportuno specificare che la versione di ‘Investigatore Social’, al momento, non consta di prove concrete e quindi è bene prenderla con le pinze. Certo è pur vero che ha incassato il grazie di Belen, colei cioè che sarebbe stata cornificata e che dovrebbe sapere parecchie cose sulla vicenda De Martino-Marcuzzi.

Il silenzio di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: ora non smentiscono più

Per il momento i due conduttori non hanno proferito parola su quanto detto da Belen e da Rosica. Molto probabile che adotteranno la strategia del silenzio anche nei prossimi giorni, nell’attesa che l’argomento si sgonfi e finisca nel dimenticatoio. Ma non è detto che ci finisca.

Curioso anche notare che quando la bomba gossippara fu lanciata da Dagospia, sia Stefano sia Alessia si affrettarono a smentire a livello pubblico. In particolare lui confezionò un video poi spalmato sui suoi social, lei parlando con Silvia Toffanin a Verissimo. Stavolta invece entrambi se ne stanno buoni buoni e zitti zitti, optando per tenere la bocca cucitissima. Chissà perché non commentano alcunché…