Antonella Clerici verso Mediaset? Arriva l’offerta di Pier Silvio Berlusconi

Antonella Clerici: dopo l’esclusione dai palinsesti Rai arriva l’offerta da Mediaset

Antonella Clerici resterà ferma per tutta la prossima stagione. Ormai è ufficiale, alla conduttrice non è stato affidato nessun nuovo show ad eccezione dello serata natalizia dedicata a Telethon. Dopo la clamorosa esclusione dai nuovi palinsesti, nonostante un contratto milionario che la lega alla Rai, l’amata conduttrice dovrà restare ferma in panchina. Il 9 luglio durante la presentazione della nuova offerta televisiva, Teresa De Santis ha chiarito, invece, che rispetto alla Clerici non c’è nessuna esclusione. La direttrice di Raiuno ha anche rivelato di avere in cantiere un progetto per lei che vedrà la luce la prossima primavera. Il momentaneo stop di Antonella, però, oltre ad aver sollevato polemiche da parte degli ammiratori, ha suscitato l’interesse di La7 e Mediaset. Così dopo Urbano Cairo che si era già fatto avanti, secondo quanto riporta l’agenzia stampa AGI anche Pier Silvio Berlusconi avrebbe già fatto un’offerta allo storico volto della televisione pubblica.

Piersilvio Berlusconi e l’offerta ad Antonella Clerici per passare a Mediaset

Antonella Clerici esclusa dai palinsesti Rai dopo innumerevoli successi come La Prova del Cuoco e due Festival di Sanremo, uno ancora insuperato in quanto ad ascolto generale. Sembra quasi incredibile, ma è proprio quello che sta succedendo. Dopo un elegante e lungo silenzio, in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai la presentatrice ha detto la sua in merito, strizzando l’occhio a casa Mediaset. Oggi si apprende che Pier Silvio Berlusconi avrebbe già fatto una proposta alla conduttrice. Sul sito dell’agenzia stampa AGi si parla del forte interessamento di Urbano Cairo che vorrebbe Antonellina Nazionale nel preserale di La7. Ma non sarebbe l’unico ad aver messo gli occhi sulla madrina di Sanremo Young. Infatti si legge che per accaparrarsi la Clerici “dovrebbe anche vedersela, in caso, con Piersilvio Berlusconi che, a quanto risulta all’AGI, ha già formulato la sua offerta alla conduttrice”.

Antonella Clerici potrebbe passare a Mediaset? La conduttrice ha detto no allo Zecchino d’Oro

Dall’agenzia stampa si apprende anche che Raiuno avrebbe offerto alla conduttrice di condurre lo Zecchino d’Oro, offerta rifiutata da Antonella Clerici che avrebbe chiesto di affiancare all’impegno con la trasmissione canora per bambini una programmazione seriale con show come Sanremo young, Ti lascio una canzone o qualcosa di emotainment sullo stile de Il Treno dei desideri. Sembra evidente che l’accordo non sia stato raggiunto, anche perché uno show serale dedicato alle emozioni è stato affidato alla ritrovata signora della domenica, Mara Venier. La Clerici quindi resta ancora pazientemente ad aspettare un’offerta dalla Rai ma, a questo punto, tutto potrebbe succedere.