Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai: “Mi piacerebbe fare Striscia la Notizia”

Antonella Clerici rompe il silenzio sull’esclusione dai palinsesti Rai: “Il pubblico mi ama”

Antonella Clerici è la grande esclusa della prossima stagione televisiva di casa Rai. Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, andata in scena ieri (martedì 9 luglio), e le numerose indiscrezioni sul suo futuro professionale, la storica e amata conduttrice di Raiuno ha finalmente rotto il silenzio. La Clerici, che per il momento condurrà solo il charity show di Thelethon, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e al settimanale Oggi spiega che non ha presenziato alla conferenza stampa perché, effettivamente, non aveva nulla da presentare. Antonellina Nazionale si sfoga e dichiara che in passato avrebbe creato qualche polemica per la sua estromissione, che comunque ha lasciato scontenti i suoi fan e gran parte del pubblico della tv pubblica. Ma è cambiata e attende, fiduciosa che qualcosa da presentare arriverà e che sarà anche qualcosa di bello. Insomma l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, forte dell’affetto del suo pubblico, è speranzosa. Allo stesso tempo, però, fa intuire che potrebbe pensare anche di passare a Mediaset e che amerebbe stare dietro il bancone di Striscia la Notizia.

Palinsesti Rai, Antonella Clerici si sfoga: “Non sono andata perché non avevo nulla da presentare”

Le indiscrezioni si sono rincorse una dopo l’altra ancora prima dell’ufficializzazione. Antonella Cerici non ha nessun nuovo programma da presentare, nonostante l’oneroso contratto che la lega alla tv pubblica. La scelta della Rai ha scontentato una bella fetta di telespettatori e, dopo giorni di silenzio e commenti velati, la conduttrice ha finalmente parlato. Al settimanale Oggi commenta la sua esclusione dai palinsesti appena annunciati: “Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò”. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è sicuramente amareggiata ma non si è fatta sopraffare dalla delusione. Quindi confida: “Ho un contratto. Sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall’intrattenimento ai programmi di attualità e in Rai si sa che il pubblico mi ama e mi apprezza. Fabrizio Salini, l’amministratore delegato, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apprente incertezza professionale si risolverà presto in un modo o nell’altro”. E poi aggiunge: “Una volta avrei creato magari una polemica, ora sono attendista. So che mi aspettano cose belle. Lo sento”.

Antonella Clerici: “Adorerei il bancone di Striscia la Notizia”

Antonellina Nazionale ha ricordato anche quando incinta della sua Maelle fu estromessa da La Prova del Cuoco con la “insurrezione” del pubblico. Ed è il pubblico colui che decide, nell’opinione della Clerici, a prescindere da scelte politiche o di altro tipo: “Penso che al di là della politica esista solo una regola che sopravvive nel tempo: saper fare il proprio lavoro. Io so di saperlo fare. Poi il pubblico è sovrano, la gente a casa decide”. Alla luce della grande esclusione e dopo gli ultimi rumors, il settimanale chiede alla presentatrice se stia pensando di passare alla concorrenza. Antonella non si sbilancia, ma lancia qualche amo: “Se Mediaset facesse un’offerta? A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza”. Rai o Mediaset per la conduttrice, ad ogni modo, c’è solo una condizione per lavorare con lei: “Devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.