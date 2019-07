Antonella Clerici quasi assente nei palinsesti rai: la dichiarazione di Teresa De Santis e la reazione della conduttrice

Nella giornata di oggi (martedì 9 luglio 2019) è stata resa nota la programmazione autunnale di tutte le reti Rai. Grande essente, o quasi, risulta essere la presentatrice Antonella Clerici. Allo storico volto della tv pubblica, infatti, non è stata assegnata la conduzione di nessuna nuova trasmissione. Vengono confermate, dunque, le insistenti voci che vedono Antonella Clerici senza grandi show in prima serata su Raiuno. Durante la conferenza di presentazione è stato ufficializzato che Antonellina Nazionale presenterà solo la serata- evento Feste di Natale Theleton che aprirà, come consuetudine, la maratona solidale a sostegno della lotta contro le malattie genetiche rare. La conduttrice dal suo profilo instagram ha scritto un messaggio proprio durante la presentazione dei nuovi programmi.

Palinsesti Rai: Antonella Clerici condurrà una sola serata e scrive su Instagram

Mentre vengono resi noti i nuovi palinsesti Rai, Antonella Clerici scrive un “enigmatico” messaggio social che sembra essere proprio una risposta alla sua quasi totale esclusione dalla proposta di Raiuno per la stagione autunnale che si appresta a partire. L’ex Lady Portonello cita su Instagram e Twitter una frase tratta dal celeberrimo romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston: “Più alto vola il gabbiano e piu vede lontano”. Cosa avrà voluto dire Antonellina? Chissà, intanto immediato è arrivato un cuoricino da parte dell’amica e collega Mara Venier, che invece avrà largo spazio in Rai. Ma non solo, numerosi sono stati anche i messaggi di fan e telespettatori amareggiati: “Anto cara sono disgustata per come ti stanno trattando! Io lo so che stai con la tua famiglia che ti ama, ma non si trattano così le persone che hanno dato e fatto tanto!”; “Sei grande. Qui c’è uno scandalo in corso. Essere messa da parte dalla Rai dopo tanti anni di onorato servizio. Torna presto” e ancora “Passa a Mediaset Antonellì”. (continua dopo il post)

Antonella Clerici News: la dichiarazione del direttore di rete Teresa De Santis

L’umore degli ammiratori di Antonella Clerici, prima donna Rai fino a poco tempo fa, risulta comprensibile. Dopo tanti anni di onorata carriera e trasmissioni di grande successo, in questo momento risulta esclusa e tutti si chiedono il motivo; soprattutto dopo la cancellazione di Sanremo Young voluta, a quanto pare, da Teresa De Santis. Per lei si è ipotizzato anche lo Zecchino d’oro, ma al momento non c’è traccia di questa possibilità. La nuova direttrice di Raiuno ha cercato di rispondere in conferenza stampa ai giornalisti che hanno chiesto spiegazioni sull’assenza di grandi progetti affidati alla Clerici. Da FanPage apprendiamo la sua dichiarazione in merito: “Antonella è una figura storica della RAI, ha sempre accettato sperimentazioni che non hanno portato sempre un risultato. Abbiamo allora ragionato su cose da fare nella seconda parte dell’anno, ma dobbiamo capire. In questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche, si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera”. Dobbiamo intendere che ad Antonella verrà affidato un nuovo rischioso remake di qualche vecchio show? Staremo a vedere.