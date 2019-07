Antonella Clerici condurrà lo Zecchino D’oro? Lei pensa ancora a La Prova del Cuoco

Antonella Clerici alla conduzione dello Zecchino D’oro? La conduttrice pensa ancora a La Prova del Cuoco

Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’assenza di Antonella Clerici nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. L’amata conduttrice, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ferma ai box per volere della direttrice della prima rete Teresa De Santis. Questo nonostante il contratto che la legherebbe a Raiuno fino all’estate del 2020. Nelle ultime ore, però, sembra che Raiuno abbia pensato di proporre al volto storico della tv pubblica la guida dello Zecchino D’oro. Intanto Antonellina Nazionale, mentre si fa un gran parlare del suo futuro professionale, va indietro con la memoria e dal suo profilo Instagram pubblica un video tratto da una delle sue seguitissime edizioni de La Prova del Cuoco.

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco presenterà lo Zecchino D’oro al posto di Francesca Fialdini?

A lanciare l’indiscrezione dell’approdo di Antonella Clerici a lo Zecchino D’oro è Tv Zoom. “In queste ultime ore sembra che Rai1 abbia fatto la sua contromossa, proponendo alla Clerici la guida dello Zecchino D’oro, in onda quest’anno nel pomeriggio del 5 e 6 dicembre – Si legge sul sito – Il 7 dicembre, poi, la Clerici affiancherebbe alla conduzione della consueta prima serata Carlo Conti, confermato direttore artistico della manifestazione canora per bambini. L’accordo sarebbe già nero su bianco, nonostante a dicembre la Clerici sia anche alla guida della maratona di Telethon”. Visti i vari programmi che la Clerici ha dedicato ai bambini e alle giovani ugole, basti pensare a Ti lascio una canzone e all’ultimo Sanremo Young cancellato dai palinsesti, questa opzione sembra essere abbastanza valida per la conduttrice. Ma se tale scelta venisse ufficializzata, significherebbe che Francesca Fialdini (ancora in cerca di una collocazione) dovrebbe abbandonare il programma che l’ha vista protagonista per due anni consecutivi.

Antonella Clerici: la conduzione de lo Zecchino D’oro e il ricordo de La Prova del Cuoco

Secondo quanto si legge invece su Tv Blog, l’accordo non sarebbe ancora sancito e Antonella Clerici potrebbe accordarsi con la Rai per condurre la puntata serale de lo Zecchino D’oro con Carlo Conti, ma ad una condizione: la certezza di avere uno show tutto suo in prima serata durante i primi sei mesi del prossimo anno. La presentatrice continua a non rilasciare dichiarazioni in merito e su Instagram posta un divertentissimo video de La Prova del Cuoco del 2006, dove la vediamo giovane, frizzante e bellissima. “Ricordi del cuore. Una vita fa… Quanti sorrisi”, scrive. E subito arrivano like e cuoricini da parte di Mara Venier, Giovanni Ciacci e Andrea Mainardi. Intanto Elisa Isoardi lavora sulla nuova edizione del programam culinario.