Francesca Fialdini approda su Rai 3 con un nuovo programma? I rumors

Francesca Fialdini ha lasciato definitivamente La Vita in Diretta. Un nuovo gossip però si abbatte sulla conduttrice

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non torneranno a far coppia nella prossima edizione de La Vita in Diretta. Al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini (il cui nome si vociferava da tempo) e il giornalista Alberto Matano. A darne annuncio TvBlog nella giornata di ieri, ed ora dalle pagine del settimanale Oggi arriva una novità sulla conduttrice 39 enne che ha condotto il programma pomeridiano di Rai 1 per tutto l’inverno, e non senza polemiche. Nella rubrica del giornalista Alberto Dandolo, Oggi riporta un rumor sulla Fialdini che sarebbe in trattativa per “emigrare” in un altro canale, intendiamoci bene, rimanendo comunque in Rai.

Francesca Fialdini pronta ad emigrare su Rai 3? La conduttrice al timone di un programma tutto suo

Il nuovo gossip che riguarda Francesca Fialdini tocca il suo futuro professionale. Chiusa la parentesi de La Vita in Diretta, si dice che la conduttrice potrebbe approdare a Rai 3, con un programma tutto per lei. Così Oggi riporta la notizia: “Sono giorni fitti di incontri, telefonate e riunioni per la bella conduttrice toscana, Francesca Fialdini. Secondo i soliti ben informati, potrebbe “trasferirsi” a Rai 3 e inaugurare un nuovo programma cucito su misura per lei“. Quindi secondo le informazioni in nostro possesso, la conduttrice potrebbe approdare al timone di un nuovo programma e questa volta senza un’altra figura al suo fianco. Anche se negli ultimi giorni, un’altra indiscrezione ci dava una notizia diversa.

La coppia Fialdini-Timperi raddoppia? Cosa si diceva solo qualche giorno fa

Se Lorella Cuccarini e Alberto Matano saranno i conduttori della prossima stagione de La Vita in Diretta, la coppia Fialdini-Timperi potrebbe raddoppiare e tornare a lavorare insieme in un’altra trasmissione: Unomattina in famiglia, come riportava il sempre informato TvBlog.