Fialdini-Timperi: nuovo programma insieme dopo La Vita in Diretta? Il gossip

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: in arrivo un nuovo programma insieme?

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini dopo La Vita in Diretta potrebbero tornare a fare coppia in tv con un nuovo programma. A lanciare l’indiscrezione è il sempre informato sito Tv Blog, secondo il quale i due presentatori sarebbero in lizza per la conduzione di Unomattina in famiglia. Dopo qualche incomprensione iniziale, che ha fatto guadagnare loro l’appellativo di “coppia litigarella”, Francesca e Tiberio hanno poi trovato la giusta sintonia, conquistando l’affetto e la simpatia dei telespettatori. Per questi motivi è dunque possibile che in casa Rai si stia pensando ad un modo per riunirli. L’occasione potrebbe essere proprio quella del programma mattutino del fine settimana che Timperi ha condotto per più di venti anni fino al 2018. E in una delle recenti edizioni anche con la bella conduttrice toscana.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini verso il mattino di Raiuno con Unomattina in famiglia

Secondo quanto si legge sul sito di tv e spettacolo, sembra quasi certo il ritorno di Tiberio Timperi ad Unomattina in famiglia. Diversa la situazione di Francesca Fialdini che sarebbe ancora alla ricerca di una collocazione definitiva nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Dopo l’addio a La Vita in Diretta, più volte segnalato dalla stessa, il nome di Francesca Fildini nei giorni scorsi era venuto fuori per la versione quotidiana di Unomattina. Tale possibilità, però, sembra improbabile in quanto al timone del programma insieme a Roberto Poletti (già confermato) dovrebbe esserci una giornalista del Tg1 e questo esclude sicuramente la candidatura di Franceschina, che però sembra essere in pole position per affiancare il conduttore romano nel weekend.

Francesca Filadini commossa durante l’ultima puntata de La vita in Diretta: le parole su Tiberio Timperi

Venerdì 14 giugno 2019 è andata in onda l’ultima puntata de La Vita in Diretta, sostituita adesso dalla versione estiva con Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Alla fine della diretta, Francesca Fialdini non è riuscita a trattenere la commozione e si è lasciata andare ad una confidenza con i telespettatori riguardo la sua esperienza nel programma con Tiberio. Così la conduttrice, che nel programma potrebbe essere sostituita da Lorella Cuccarini, visibilmente emozionata ha dichiarato: “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra. Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”.