Beppe Convertini felice per gli ascolti de La Vita in Diretta Estate: le parole

Beppe Convertini a La Vita in Diretta Estate: “I nostri ascolti sono in salita”

Lunedì 17 giugno è ufficialmente iniziata la stagione estiva dei palinsesti Rai con una nuova programmazione che farà compagnia ai telespettatori fino ai primi giorni di settembre. Sempre da lunedì scorso ha avuto inizio anche La Vita in Diretta Estate, che ha visto il cambio di guardia nello storico talk show pomeridiano tra la coppia formata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi e quella dei due nuovi conduttori, ovvero Beppe Convertini e la giornalista del Tg2 Lisa Marzoli. L’inedito duo televisivo del pomeriggio targato Raiuno sembra piacere al pubblico e il debutto è stato più che positivo anche in termini di ascolto. Infatti la versione estiva de La Vita in Diretta nella primissime puntate ha raccolto un ottimo risultato. Nella terza puntata, con la solarità che lo contraddistingue, Beppe Convertini è apparso molto contento e ha voluto ringraziare per questi motivi il pubblico da casa.

La Vita in Diretta Estate, Beppe Convertini parla degli ascolti e ringrazia il pubblico: “Siete stati tantissimi”

Dopo il 16,4 % della prima puntata, anche ieri La Vita in Diretta Estate ha superato il 15%, cosa non assolutamente scontata e che ha reso Beppe Convertini soddisfatto e felice, come si evince dalle sue parole. “Le temperature sono in salita, ma anche i nostri ascolti. Grazie di cuore a tutti gli amici che ci seguono. Perché siete stati tantissimi anche ieri”, afferma il nuovo volto di Rai1 in apertura di puntata. Poi si rivolge al pubblico femminile: “Un bacio a tutte le mamme e a tutte le nonne in ascolto”. Per poi chiudere così l’intervento: “Naturalmente noi non molliamo e anche oggi saremo qui a raccontarvi l’attualità in diretta”. Un semplice grazie, ripetuto, anche dalla “precisissima” (così l’ha definita il neo-collega) giornalista Lisa Marzoli.

Beppe Convertini: “Il mio motto è sempre stato mai arrendersi!”

Dopo una lunga gavetta e l’esperienza nel 2004 con Estate sul 2 in coppia con Maria Teresa Ruta, per Beppe Convertini è arrivata la grande occasione con la La Vita in Diretta Estate. Una sfida importante che giunge dopo 30 anni di carriera fra cinema e fiction ma anche la conduzione di tante serate in piazza. “Ho sempre creduto in quello che facevo. Ho ricevuto porte in faccia ma non mi sono mai scoraggiato, ho sempre cercato di capire gli errori e di trasformarli in occasioni di rilancio. Insomma, mai arrendersi!”, rivela a Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo aver smentito la presunta raccomandazione da parte di Rocco Casalino, l’attore di Vivere poi spiega come è arrivato questo nuovo progetto: “Credo che ci fosse aria di rinnovamento in Rai, soprattutto nella versione estiva de La vita in diretta, dove in genere si sperimentano nuovi volti”.