La vita in diretta estate: Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino? Arriva la smentita

A una settimana dall’inizio della nuova stagione, fa già discutere La vita in diretta estate. In particolare molti hanno avuto da ridire sulla scelta del nuovo conduttore, ricaduta su Beppe Convertini. Famoso più per la sua attività di attore e opinionista che per quella di presentatore. Tanto che alcuni hanno ipotizzato in questi giorni una presunta raccomandazione, magari da parte di Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello oggi a capo dell’ufficio stampa del Presidente Conte, che ha avuto modo di conoscere in passato Convertini. Ebbene, tutto falso! E il portavoce del Governo lo ha voluto ribadire con fermezza in una nota recapitata alla redazione di Dagospia.

Le parole di Rocco Casalino su Beppe Convertini

“In merito alle “illazioni” secondo cui ci sarebbe il mio intervento dietro la nomina del signor Beppe Convertini alla guida di La vita in diretta-Estate, mi preme ricordare che il sottoscritto è il portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e che non si occupa di vicende relative alla Rai, né tanto meno di nomine”, ha premesso Rocco Casalino nella sua missiva. “Alla luce dei miei trascorsi, conosco molta gente che lavora in tv ma non mi sono mai permesso di interferire con la carriera di qualcuno. L’associazione fatta è priva di fondamento e fortemente pretestuosa nonché diffamatoria. Per indole personale non sono incline a sporgere denunce ma, se dovessero continuare simili illazioni, mi troverò costretto a ricorrere alle vie legali per difendere l’onorabilità della mia persona e dell’incarico che ho l’onore di ricoprire”, ha aggiunto.

Beppe Convertini resta in silenzio sulla vicenda

Se Rocco Casalino ha voluto subito mettere le cose in chiaro, diversa è la stata la reazione di Beppe Convertini. Il conduttore e attore preferisce per il momento restare in silenzio sulla vicenda. Il 47enne vuole concentrarsi sull’imminente impegno televisivo che lo aspetta e che condividerà con la giornalista Lisa Marzoli. La prima puntata de La vita in diretta estate partirà ufficialmente lunedì 17 giugno.