Elisa Isoardi a lavoro per La Prova del Cuoco: l’incontro “pazzesco”

Elisa Isoardi già lavora alla nuova edizione de La Prova del Cuoco: novità in arrivo?

Neanche il tempo di chiudere la prima stagione interamente condotta da lei, che Elisa Isoardi già è a lavoro sulla prossima edizione de La Prova del Cuoco. La giunonica presentatrice, a differenza di alcune colleghe, non ha ancora abbandonato le riunioni di redazione e continua a lavorare con concentrazione. Così nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui annuncia di aver incontrato una talentuosa cuoca, che definisce come una donna pazzesca. A corredo del post, anche una foto che la ritrae insieme alla chef (si tratta di Cinzia Fumagalli), che con ogni probabilità vedremo ai fornelli dello storico cooking show di Raiuno dal prossimo autunno.

La Prova del Cuoco, il messaggio di Elisa Isoardi su Instagram: “Ho scoperto una donna pazzesca”

“Riunioni… oggi ho scoperto una donna pazzesca, una cuoca poliedrica ed eclettica con la giusta dose di follia! Grande Cinzia”, scrive infatti Elisa Isoardi taggando la diretta interessata e anche il profilo ufficiale de La Prova del Cuoco. Quasi immediata la replica della chef che, sempre via Instagram, risponde facendo i complimenti alla conduttrice per la sua preparazione. Ecco cosa scrive: “Elisa è stato un piacere incontrare la tua professionalità e la tua profonda conoscenza della materia. Un’abbraccio”. Molteplici i commenti anche degli affezionati telespettatori del programma culinario, che sostengono con forza l’ex di Salvini dopo l’era Clerici, come questo che recita: “Sei stata una guerriera vittoriosa. Ti ho seguito nei tuoi primi passi alla prova del cuoco più volte da me incoraggiata e fiducioso della tua crescita e trionfo. Lo dicono le foto su oggi (la rivista Ndr) fiera di avere fatto la tua scalata. Ti auguro ad majora semper”. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi confermata a La Prova del Cuoco e Antonella Clerici senza programmi?

Elisa Isoardi, confermata nei palinsesti Rai della prossima stagione, sembra lavorare sodo alla nuova edizione de La Prova del Cuoco, ereditata da Antonella Clerici. Quest’ultima, dopo 18 anni al timone del programma culinario e di tante altre trasmissioni di successo, sembra invece sia stata tagliata fuori dal prossimo anno televisivo. Inoltre, sembra che possa palesarsi per lei l’ipotesi Mediaset.